Мирні переговори між Україною та Росією. Дуда наполягає на участі Польщі

Польща має брати участь у майбутніх переговорах щодо війни в Україні. Адже польські та українські інтереси щодо Росії збігаються.
Головні тези:
- Польща виступає за участь у мирних переговорах між Україною та Росією, оскільки польські та українські інтереси у цьому питанні збігаються.
- Президент Анджей Дуда вказує на важливість масштабної підтримки України для забезпечення безпеки в умовах завершення війни.
- Контекст російського імперіалізму заохочує об'єднання інтересів України, Польщі та інших країн у боротьбі за мир в регіоні.
- Досягнення мирних угод між Україною і Росією вимагає активної участі всіх зацікавлених сторін, включаючи США та Польщу.
- Продовження переговорів та розробка плану припинення вогню виявляються критичними для завершення війни в Україні та забезпечення миру в регіоні.
Польща прагне брати участь у мирних перемовинах України та Росії
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
За словами Дуди, якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".
Однак польський президент скептично поставився до можливості відправлення польських військ в Україну.
Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська.
Дуда вважає, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. На його думку, Києву знадобиться "масивна підтримка", щоб забезпечити свою безпеку.
Мирні переговори України та РФ
Тема перемовин між Україною та Росією знову почала обговорюватися з більшим завзяттям.
Зокрема наразі президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні.
При цьому, на думку президента України Володимира Зеленського, виключення України з переговорів США та Росії щодо завершення війни було б "дуже небезпечним". Києву та Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.
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