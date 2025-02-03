Мирные переговоры между Украиной и Россией. Дуда настаивает на участии Польши
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Мирные переговоры между Украиной и Россией. Дуда настаивает на участии Польши

Дуда
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Источник:  Financial Times

Польша должна участвовать в предстоящих переговорах по войне в Украине. Ведь польские и украинские интересы по отношению к России совпадают.

Главные тезисы

  • Польша должна участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией, так как интересы стран совпадают в контексте российского империализма.
  • Продолжение переговоров и разработка плана прекращения огня критически важны для завершения войны в Украине.
  • Украине и России необходима поддержка других стран, включая США и Польшу, для успешного завершения конфликта.
  • Президенты Дуда и Зеленский настаивают на продолжении переговоров по урегулированию конфликта в интересах мира и безопасности в регионе.
  • Польша стремится участвовать в мирных переговорах Украины и России, внося свой вклад в обеспечение мира в регионе.

Польша стремится участвовать в мирных переговорах Украины и России

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По словам Дуды, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, если бы там была и Польша".

Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Однако польский президент скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.

Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска.

Дуда считает, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. По его мнению, Киеву понадобится "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.

Представьте себе ситуацию, когда тысячи прибывших с передовой людей возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, у многих из них будут проблемы с психикой... Они вернутся в свои села, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив.

Мирные переговоры Украины и РФ

Тема переговоров между Украиной и Россией снова начала обсуждаться с большим рвением.

В частности, сейчас президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией относительно завершения войны в Украине.

При этом, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры по разработке плана прекращения огня.

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