Мирные переговоры между Украиной и Россией. Дуда настаивает на участии Польши

Польша должна участвовать в предстоящих переговорах по войне в Украине. Ведь польские и украинские интересы по отношению к России совпадают.
Главные тезисы
- Польша должна участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией, так как интересы стран совпадают в контексте российского империализма.
- Продолжение переговоров и разработка плана прекращения огня критически важны для завершения войны в Украине.
- Украине и России необходима поддержка других стран, включая США и Польшу, для успешного завершения конфликта.
- Президенты Дуда и Зеленский настаивают на продолжении переговоров по урегулированию конфликта в интересах мира и безопасности в регионе.
- Польша стремится участвовать в мирных переговорах Украины и России, внося свой вклад в обеспечение мира в регионе.
Польша стремится участвовать в мирных переговорах Украины и России
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам Дуды, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, если бы там была и Польша".
Однако польский президент скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.
Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска.
Дуда считает, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. По его мнению, Киеву понадобится "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.
Мирные переговоры Украины и РФ
Тема переговоров между Украиной и Россией снова начала обсуждаться с большим рвением.
В частности, сейчас президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией относительно завершения войны в Украине.
При этом, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры по разработке плана прекращения огня.
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