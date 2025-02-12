Готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной — ответ разведки Эстонии

Россия "в принципе готова" вести переговоры о прекращении огня в Украине, но только "для того чтобы перевести дух", поскольку Владимир Путин не отказался от своих "имперских амбиций".

Путин готов к мирным переговорам с Украиной, но есть одно "но"

Об этом сообщил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Согласно ежегодному докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Кремль намерен увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек по сравнению с 600-700 тыс человек осенью 2022 года, в то же время новые подразделения будут отправлены в Украину для приобретения боевого опыта, говорится в докладе.

По словам Розина, после войны их разместят вдоль границ со странами НАТО, в частности, со странами Балтии, добавив, что альянс должен усилить свое присутствие там.

Согласно докладу, в ходе подобных переговоров Россия, скорее всего, будет настаивать на выводе войск НАТО с восточной границы НАТО, что в случае успеха обеспечит ей господство в Балтийском регионе. Поделиться

Эстония, являющаяся членом НАТО, внимательно следит за военным потенциалом России, поскольку считает Москву главной угрозой своей безопасности, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.