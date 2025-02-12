Готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной — ответ разведки Эстонии
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Готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной — ответ разведки Эстонии

Путин
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Источник:  Reuters

Россия "в принципе готова" вести переговоры о прекращении огня в Украине, но только "для того чтобы перевести дух", поскольку Владимир Путин не отказался от своих "имперских амбиций".

Главные тезисы

  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но с целью достижения своих имперских амбиций.
  • Планы увеличения численности вооруженных сил и направления новых подразделений в Украину для приобретения боевого опыта свидетельствуют о намерениях Кремля.
  • В ходе переговоров Россия может настаивать на выводе войск НАТО с восточной границы, что, по мнению экспертов, обеспечит ей господство в Балтийском регионе.

Путин готов к мирным переговорам с Украиной, но есть одно "но"

Об этом сообщил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Согласно ежегодному докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Кремль намерен увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек по сравнению с 600-700 тыс человек осенью 2022 года, в то же время новые подразделения будут отправлены в Украину для приобретения боевого опыта, говорится в докладе.

По словам Розина, после войны их разместят вдоль границ со странами НАТО, в частности, со странами Балтии, добавив, что альянс должен усилить свое присутствие там.

Согласно докладу, в ходе подобных переговоров Россия, скорее всего, будет настаивать на выводе войск НАТО с восточной границы НАТО, что в случае успеха обеспечит ей господство в Балтийском регионе.

Эстония, являющаяся членом НАТО, внимательно следит за военным потенциалом России, поскольку считает Москву главной угрозой своей безопасности, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Эстония, как и ее соседи по Балтии Латвия и Литва, была насильственно аннексирована Москвой во время Второй мировой войны и восстановила свою независимость только в 1991 году, когда распался Советский Союз.

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