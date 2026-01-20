Чи готова Україна ввести свої війська у Гренландію — відповідь Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається відправляти українських воїнів до Гренландії з огляду на повномасштабну війну з Росією, а також те, що Україна не є членом НАТО.
Головні тези:
- Україна не планує втручатися у конфлікти всередині НАТО.
- Лідерка Данії не просила Зеленського про підтримку у ситуації, що склалася.
Українських військ у Гренландії не буде
Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський наголосив, що питання війська — це дефіцитне питання, особливо на тлі повномасштабної війни з великою країною-агресором.
Глава держави не приховує, що не буде втручатися у конфлікти всередині НАТО насамперед тому, що Україна не є членом Альянсу.
Варто зазначити, що заяви Володимира Зеленського пролунали на тлі звинувачень з боку президента США Дональда Трампа .
Очільник Білого дому почав скаржитися, що військова присутність європейців на острові — це провокація проти нього.
Ба більше, Трамп закликав Європу сконцентруватися на Україні та РФ, а не на Гренландії.
