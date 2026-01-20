Чи готова Україна ввести свої війська у Гренландію — відповідь Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається відправляти українських воїнів до Гренландії з огляду на повномасштабну війну з Росією, а також те, що Україна не є членом НАТО.

Українських військ у Гренландії не буде

Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський наголосив, що питання війська — це дефіцитне питання, особливо на тлі повномасштабної війни з великою країною-агресором.

Що стосується наших військових, ви знаєте у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії — ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави не приховує, що не буде втручатися у конфлікти всередині НАТО насамперед тому, що Україна не є членом Альянсу.

Думаю, тому що всі розуміють: Україна не в НАТО, нас не беруть в НАТО, все це зрозуміло, — наголосив український лідер.

Варто зазначити, що заяви Володимира Зеленського пролунали на тлі звинувачень з боку президента США Дональда Трампа .

Очільник Білого дому почав скаржитися, що військова присутність європейців на острові — це провокація проти нього.

Ба більше, Трамп закликав Європу сконцентруватися на Україні та РФ, а не на Гренландії.