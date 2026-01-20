Готова ли Украина ввести свои войска в Гренландию — ответ Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что не собирается отправлять украинских воинов в Гренландию, учитывая полномасштабную войну с Россией, а также то, что Украина не является членом НАТО.
Главные тезисы
- Украина не намерена вмешиваться в конфликты внутри НАТО.
- Лидер Дании не просила Зеленского о поддержке в сложившейся ситуации.
Украинских войск в Гренландии не будет
Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что вопрос войска — это дефицитный вопрос, особенно на фоне полномасштабной войны с большой страной-агрессором.
Глава государства не скрывает, что не будет вмешиваться в конфликты внутри НАТО, прежде всего потому, что Украина не является членом Альянса.
Следует отметить, что заявления Владимира Зеленского прозвучали на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома начал жаловаться, что военное присутствие европейцев на острове — это провокация против него.
Более того, Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине и РФ, а не на Гренландии.
