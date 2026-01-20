Готова ли Украина ввести свои войска в Гренландию — ответ Зеленского
Готова ли Украина ввести свои войска в Гренландию — ответ Зеленского

Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что не собирается отправлять украинских воинов в Гренландию, учитывая полномасштабную войну с Россией, а также то, что Украина не является членом НАТО.

Главные тезисы

  • Украина не намерена вмешиваться в конфликты внутри НАТО.
  • Лидер Дании не просила Зеленского о поддержке в сложившейся ситуации.

Украинских войск в Гренландии не будет

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что вопрос войска — это дефицитный вопрос, особенно на фоне полномасштабной войны с большой страной-агрессором.

Что касается наших военных, вы знаете у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Мэтте (Фредериксен, премьер Дании — ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства не скрывает, что не будет вмешиваться в конфликты внутри НАТО, прежде всего потому, что Украина не является членом Альянса.

Думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО, все это понятно, — подчеркнул украинский лидер.

Следует отметить, что заявления Владимира Зеленского прозвучали на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома начал жаловаться, что военное присутствие европейцев на острове — это провокация против него.

Более того, Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине и РФ, а не на Гренландии.

