Готова ли Украина ввести свои войска в Гренландию — ответ Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что не собирается отправлять украинских воинов в Гренландию, учитывая полномасштабную войну с Россией, а также то, что Украина не является членом НАТО.

Украинских войск в Гренландии не будет

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что вопрос войска — это дефицитный вопрос, особенно на фоне полномасштабной войны с большой страной-агрессором.

Что касается наших военных, вы знаете у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Мэтте (Фредериксен, премьер Дании — ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства не скрывает, что не будет вмешиваться в конфликты внутри НАТО, прежде всего потому, что Украина не является членом Альянса.

Думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО, все это понятно, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Следует отметить, что заявления Владимира Зеленского прозвучали на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома начал жаловаться, что военное присутствие европейцев на острове — это провокация против него.

Более того, Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине и РФ, а не на Гренландии.