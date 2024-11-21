Чи готові ЗС Британії до бою з армією Путіна — відповідь топгенерала

Британія готова направити своїх солдатів на війну з російською армією. Це можливо, якщо Москва вторгнеться до однієї з країн НАТО на східному фланзі.
Головні тези:
- Генерал-лейтенант Роб Маговен заявив про готовність Британії боротися з Путіним у Європі у разі вторгнення російської армії до країн НАТО.
- Британська армія має оперативні виклики та переваги, що дозволяють ефективно відстоювати свої інтереси.
- Сухопутна армія Великої Британії має найменший склад з 1700-х років, що може створити певні складнощі у військових діях.
- Постанова влади Британії щодо утилізації військової техніки викликала обурення серед опозиції через можливе погіршення національної безпеки.
Британські ЗС готові до бою з Путіним у Європі
Про це заявив заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен.
Маговен під час виступу в оборонному комітеті Палати громад Великої Британії запитали, скільки британських бригад може бути перекинуто на східний фланг НАТО у разі серйозної ескалації з боку Росії.
У відповідь генерал-лейтенант запевнив, що якби Британію попросили битися сьогодні ввечері, вона б це зробила.
Він уточнив, що Збройні сили Великої Британії мають "низку оперативних викликів та оперативних переваг".
Стан британської армії
Politico звернула увагу, що чисельність солдатів у сухопутній армії Великої Британії нині найменша з 1700-х років.
При цьому минулого місяця міністр оборони Британії Джон Хілі заявляв, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали" після того, як лейбористська партія перемогла на виборах.
При цьому 20 листопада стало відомо, що влада Британії вирішила утилізувати військові кораблі, дрони та гелікоптери. Британська опозиція засудила такий крок, оскільки він може послабити національну безпеку.
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