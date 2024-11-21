Готовы ли ВС Британии к бою с армией Путина — ответ топ-генерала

Великобритания готова направить своих солдат на войну с российской армией. Это возможно, если Москва вторгнется в одну из стран НАТО на восточном фланге.

Британские ВС готовы к бою с Путиным в Европе

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенант Роб Маговен.

Маговен, выступая в оборонном комитете Палаты общин Великобритании, спросили, сколько британских бригад может быть переброшено на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.

В ответ генерал-лейтенант заверил, что если бы Британию попросили драться сегодня вечером, она бы это сделала.

Я не думаю, что кто-то в этом зале должен иметь иллюзии по поводу того, что если бы россияне ворвались в Восточную Европу сегодня вечером, мы бы встретили их в этом бою. Поделиться

Он уточнил, что в Вооруженных силах Великобритании "ряд оперативных вызовов и оперативных преимуществ".

Состояние британской армии

Politico обратила внимание, что численность солдат в сухопутной армии Великобритании сейчас самая маленькая из 1700-х годов.

При этом в прошлом месяце министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что состояние вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали" после того, как лейбористская партия победила на выборах.

При этом 20 ноября стало известно, что власти Британии решили утилизировать военные корабли, дроны и вертолеты. Британская оппозиция осудила такой шаг, поскольку он может ослабить национальную безопасность.