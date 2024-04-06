Чи є радіаційна загроза після обстрілів ядерної установки у Харкові — відповідь Терехова

До "Джерела нейронів" під'єднано резервну систему живлення. Жодної радіаційної небезпеки наразі немає.

Чи є радіаційна загроза після обстрілів ядерної установки у Харкові

Радіаційної небезпеки вже зовсім немає. Підключена резервна система живлення. Крім того, відновлено живлення по ще одній лінії, — наголосив Терехов. Поширити

Він зазначив, що нині жодної радіаційної загрози для Харкова немає.

Внаслідок атаки РФ по Харкову зросла кількість жертв

Росія атакувала Харків вночі 6 квітня. Кількість загиблих зробила до 7, поранених вже 11.

Як повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов, у ніч проти 6 квітня місто атакували ракетами С-300. Знову били двічі. Цілилися по житлових багатоповерхівках і цивільній інфраструктурі.

Другий обстріл почався через 30 хв після першого.

Внаслідок атаки, повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.