Чи є радіаційна загроза після обстрілів ядерної установки у Харкові — відповідь Терехова

До "Джерела нейронів" під'єднано резервну систему живлення. Жодної радіаційної небезпеки наразі немає.
Чи є радіаційна загроза після обстрілів ядерної установки у Харкові
Він зазначив, що нині жодної радіаційної загрози для Харкова немає.
Внаслідок атаки РФ по Харкову зросла кількість жертв
Росія атакувала Харків вночі 6 квітня. Кількість загиблих зробила до 7, поранених вже 11.
Як повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов, у ніч проти 6 квітня місто атакували ракетами С-300. Знову били двічі. Цілилися по житлових багатоповерхівках і цивільній інфраструктурі.
Другий обстріл почався через 30 хв після першого.
Внаслідок атаки, повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
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