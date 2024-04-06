Есть ли радиационная угроза после обстрелов ядерной установки в Харькове — ответ Терехова

К "Источникам нейронов" подключена резервная система питания. Никакой радиационной опасности пока нет.

Есть ли радиационная угроза после обстрелов ядерной установки в Харькове

Радиационной опасности уже совсем нет. Подключена резервная система питания. Кроме того, возобновлено питание по еще одной линии, — подчеркнул Терехов. Поделиться

Он отметил, что сейчас никакой радиационной угрозы для Харькова нет.

В результате атаки РФ по Харькову возросло количество жертв

Россия атаковала Харьков ночью 6 апреля. Число погибших сделало до 7, раненых уже 11.

Как сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов, в ночь на 6 апреля город атаковали ракетами С-300. Снова били дважды. Целились по жилым многоэтажкам и гражданской инфраструктуре.

Второй обстрел начался спустя 30 мин после первого.

В результате атаки полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых 9-этажек — две воронки, размером 5 на 5 метров.