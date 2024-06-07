Чи є ризик повного блекауту в Україні — відповідь Укренерго

В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.
Головні тези:
- Укренерго не передбачає повного блекауту в енергосистемі України за умови недостатнього споживання електроенергії.
- Обстріли Росії та знищення генерації електроенергії ускладнюють ситуацію з електропостачанням в Україні.
- Аварійні відключення можуть застосовуватися в областях з перевищенням лімітів споживання, але будуть тимчасовими.
- Для запобігання дефіциту електроенергії та забезпечення роботи критичних об'єктів інфраструктури вводяться графіки відключень та стабілізаційні заходи.
- У разі перевищення лімітів споживання можливі аварійні відключення, які будуть скасовані піісле досягнення лімітів у регіонах.
Чи є ризик повного блекауту в Україні
Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго" .
В Україні можуть відключити світло й на об'єктах критичної інфраструктури
Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.
7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень, — заявили в компанії.
Йдеться про наступні області: Київська, Харківська, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська, Одеська, Рівненська, Львівська, Закарпатська та Запорізька.
В "Укренерго" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.
Зазначимо, що 7 червня в усіх областях України діятимуть графіки відключення світла.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.
Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.
Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.
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