Чи є ризик повного блекауту в Україні — відповідь Укренерго
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи є ризик повного блекауту в Україні — відповідь Укренерго

світло
Джерело:  РБК Україна

В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.

Головні тези:

  • Укренерго не передбачає повного блекауту в енергосистемі України за умови недостатнього споживання електроенергії.
  • Обстріли Росії та знищення генерації електроенергії ускладнюють ситуацію з електропостачанням в Україні.
  • Аварійні відключення можуть застосовуватися в областях з перевищенням лімітів споживання, але будуть тимчасовими.
  • Для запобігання дефіциту електроенергії та забезпечення роботи критичних об'єктів інфраструктури вводяться графіки відключень та стабілізаційні заходи.
  • У разі перевищення лімітів споживання можливі аварійні відключення, які будуть скасовані піісле досягнення лімітів у регіонах.

Чи є ризик повного блекауту в Україні

Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго" .

Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах..., — повідомили журналістам. В "Укренерго" підкреслили, що цей прогноз дали без урахування можливих масованих обстрілів нашої території російськими загарбниками.

В Україні можуть відключити світло й на об'єктах критичної інфраструктури

Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.

7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень, — заявили в компанії.

Йдеться про наступні області: Київська, Харківська, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська, Одеська, Рівненська, Львівська, Закарпатська та Запорізька.

В "Укренерго" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Зазначимо, що 7 червня в усіх областях України діятимуть графіки відключення світла.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.

Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Кабміні підготували новий механізм графіків відключень світла
Енергосистема України
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як залишатися на звʼязку під час відключень світла — поради Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України
телефон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У 12 областях України застосують аварійні відключення світла — Укренерго
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?