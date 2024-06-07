Есть ли риск полного блекаута в Украине — ответ Укренерго

В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блекаут.
Главные тезисы
- Укрэнерго не предусматривает полный блекаут в энергосистеме Украины при недостаточном потреблении электроэнергии.
- Обстрелы России и уничтожение генерации электроэнергии усложняют ситуацию с электроснабжением в Украине.
- Аварийные отключения могут применяться в областях с превышением лимитов потребления, но будут временными.
- Для предотвращения дефицита электроэнергии и обеспечения работы критических объектов инфраструктуры вводятся графики отключений и стабилизационные меры.
- В случае превышения лимитов потребления возможны аварийные отключения, которые будут отменены после достижения лимитов в регионах.
Есть ли риск полного блекаута в Украине
Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго".
В Украине могут отключить свет и на объектах критической инфраструктуры
Из-за превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.
7 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений, заявили в компании.
Речь идет о следующих областях: Киевская, Харьковская, Донецкая, Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Волынская, Одесская, Ровенская, Львовская, Закарпатская и Запорожская.
В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.
Отметим, что 7 июня во всех областях будут действовать графики отключения света.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.
Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.
Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-