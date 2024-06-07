Есть ли риск полного блекаута в Украине — ответ Укренерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Есть ли риск полного блекаута в Украине — ответ Укренерго

свет
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Источник:  РБК Украина

В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блекаут.

Главные тезисы

  • Укрэнерго не предусматривает полный блекаут в энергосистеме Украины при недостаточном потреблении электроэнергии.
  • Обстрелы России и уничтожение генерации электроэнергии усложняют ситуацию с электроснабжением в Украине.
  • Аварийные отключения могут применяться в областях с превышением лимитов потребления, но будут временными.
  • Для предотвращения дефицита электроэнергии и обеспечения работы критических объектов инфраструктуры вводятся графики отключений и стабилизационные меры.
  • В случае превышения лимитов потребления возможны аварийные отключения, которые будут отменены после достижения лимитов в регионах.

Есть ли риск полного блекаута в Украине

Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго".

"Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах..., — сообщили журналистам. В Укрэнерго подчеркнули, что этот прогноз дали без учета возможных массированных обстрелов нашей территории российскими захватчиками.

В Украине могут отключить свет и на объектах критической инфраструктуры

Из-за превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.

7 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений, заявили в компании.

Речь идет о следующих областях: Киевская, Харьковская, Донецкая, Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Волынская, Одесская, Ровенская, Львовская, Закарпатская и Запорожская.

В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.

Отметим, что 7 июня во всех областях будут действовать графики отключения света.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

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