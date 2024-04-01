Чи може Росія довго вести війну на виснаження — відповідь аналітика

За словами військово-політичного аналітика Райнера Сакса, злочинна армія РФ не може вести проти України нескінченну війну на виснаження і високі втрати російських окупантів дуже скоро дестабілізують ситуацію в Росії.

Чим загрожує Росії продовження війни проти України на виснаження

Росія хоче створити враження, що вона готова вести війну на виснаження, але насправді ми бачимо, що вона не здатна проводити масштабні наступальні операції, тому головне політичне бажання російського президента взяти контроль над усією територією України не виконане, — зазначив Сакс. Поширити

Він зазначив, що наразі російські окупанти намагаються захопити в Україні якомога більшу територію і довести західним країнам, що подальша підтримка України, нібито, не має сенсу.

На жаль, західні країни звертають увагу на те, які території знаходяться під контролем тієї чи іншої сторони, і дивляться на ситуацію відповідно до цього. Однак важливіше стежити за тим, що відбувається на стратегічному рівні, — пояснює аналітик Поширити

Від чого залежатиме подальший розвиток ситуацїі на фронті

Сакс підкреслив, що наразі питання полягає не тільки в ситуації на лінії фронту, але й в тому, як буде далі розвиватись бойові дії.

За його словами, Україна вже продемонструвала, що здатна проводити масштабні атаки по стратегічній інфраструктурі на території РФ і значення матиме, в кого виявиться кращою система ППО.

Якщо ми побачимо неефективність російської системи ППО, це також поставить під сумнів загальний потенціал стратегічного стримування Росії. Отже, Росія насправді пішла на дуже великий ризик, їй зовсім непросто вести цю війну, — підкреслює Сакс. Поширити

Він також звернув увагу на високі показники втрат армії РФ.

В даний час Росія явно намагається уникнути нової мобілізації. Ходять розмови про те, що вони можуть завербувати досить велику кількість людей, щоб компенсувати втрати, але ці оцінки ґрунтуються на власних джерелах Росії. Питання полягає у мотивації, у тому, в ім'я чого воюють солдати. Досі російське керівництво якимось чином вдавалося мотивувати своїх солдатів помирати на фронті. Але я не вірю, що це триватиме довго і що Росія зможе продовжувати так до нескінченності, не оголошуючи мобілізацію, — зазначає експерт. Поширити

Він також зазначив, що невірить у заяви, нібито США та Німеччина шляхом обмеження військової допомоги намагаються примусити Україну до переговорів з РФ.

Можливо, у Німеччині та США є чиновники чи політики у керівництві країни, які думають, що вони могли б спробувати вирішити цей конфлікт таким шляхом. Але я повністю переконаний, що лідери Німеччини та США чудово розуміють, що такий тиск означав би для України у більш довгостроковому стратегічному плані. Одна річ, якщо західні країни закінчать ресурси для підтримки України. Але якщо говорити про те, щоб просто спробувати якось домовитися з Росією і досягти угоди за рахунок України та за будь-яку ціну — гадаю, лідери Німеччини та США не зроблять такої помилки, — наголошує Сакс. Поширити

З приводу ситуації на фронті в Україні аналітик зазначив, що окупаційна армія РФ великими силами намагається йти вперед в районі Бахмута із метою повернути втрачені позиції восени 2023 року.

Також російські окупанти пробують вести наступ у передмісттях Донецька, Авдіївки та Мар’їнки.