Чи може Росія довго вести війну на виснаження — відповідь аналітика

За словами військово-політичного аналітика Райнера Сакса, злочинна армія РФ не може вести проти України нескінченну війну на виснаження і високі втрати російських окупантів дуже скоро дестабілізують ситуацію в Росії.
Чим загрожує Росії продовження війни проти України на виснаження
Він зазначив, що наразі російські окупанти намагаються захопити в Україні якомога більшу територію і довести західним країнам, що подальша підтримка України, нібито, не має сенсу.
Від чого залежатиме подальший розвиток ситуацїі на фронті
Сакс підкреслив, що наразі питання полягає не тільки в ситуації на лінії фронту, але й в тому, як буде далі розвиватись бойові дії.
За його словами, Україна вже продемонструвала, що здатна проводити масштабні атаки по стратегічній інфраструктурі на території РФ і значення матиме, в кого виявиться кращою система ППО.
Він також звернув увагу на високі показники втрат армії РФ.
Він також зазначив, що невірить у заяви, нібито США та Німеччина шляхом обмеження військової допомоги намагаються примусити Україну до переговорів з РФ.
З приводу ситуації на фронті в Україні аналітик зазначив, що окупаційна армія РФ великими силами намагається йти вперед в районі Бахмута із метою повернути втрачені позиції восени 2023 року.
Також російські окупанти пробують вести наступ у передмісттях Донецька, Авдіївки та Мар’їнки.