По словам военно-политического аналитика Райнера Сакса, преступная армия РФ не может вести против Украины бесконечную войну на истощение и высокие потери российских окупантов очень скоро дестабилизируют ситуацию в России.

Чем грозит России продолжение войны против Украины на истощение

Россия хочет создать впечатление, что она готова вести войну на истощение, но, на самом деле, мы видим, что она не способна проводить масштабные наступательные операции, поэтому главное политическое желание российского президента взять контроль над всей территорией Украины не выполнено, — отметил Сакс. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить в Украине как можно большую территорию и доказать западным странам, что дальнейшая поддержка Украины, якобы, не имеет смысла.

К сожалению, западные страны обращают внимание на то, какие территории находятся под контролем той или иной стороны и смотрят на ситуацию в соответствии с этим. Однако важнее следить за происходящим на стратегическом уровне, — объясняет аналитик. Поделиться

От чего будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на фронте

Сакс подчеркнул, что сейчас вопрос заключается не только в ситуации на линии фронта, но и в том, как будет дальше развиваться боевые действия.

По его словам, Украина уже продемонстрировала, что способна проводить масштабные атаки по стратегической инфраструктуре на территории РФ и значение будет иметь, у кого окажется лучше система ПВО.

Если мы увидим неэффективность российской системы ПВО, это поставит под сомнение общий потенциал стратегического сдерживания России. Итак, Россия действительно пошла на очень большой риск, ей совсем непросто вести эту войну, — подчеркивает Сакс. Поделиться

Он также указал на высокие показатели потерь армии РФ.

В настоящее время Россия очевидно пытается избежать новой мобилизации. Ходят разговоры о том, что они могут завербовать достаточно большое количество людей, чтобы компенсировать потери, но эти оценки основываются на собственных источниках России. Вопрос состоит в мотивации, в том, во имя чего воюют солдаты. До сих пор российское руководство каким-то образом удавалось мотивировать своих солдат умирать на фронте. Но я не верю, что это будет продолжаться долго и что Россия сможет так продолжать до бесконечности, не объявляя мобилизацию, — отмечает эксперт. Поделиться

Он также отметил, что неверит в заявления, что США и Германия путем ограничения военной помощи пытаются заставить Украину к переговорам с РФ.

Возможно, в Германии и США есть чиновники или политики в руководстве страны, которые думают, что они могли бы попытаться разрешить этот конфликт таким путём. Но я полностью убежден, что лидеры Германии и США прекрасно понимают, что такое давление означало бы для Украины в более долгосрочном стратегическом плане. Одно дело, если западные страны закончат ресурсы для поддержки Украины. Но если говорить о том, чтобы просто попытаться как-то договориться с Россией и достичь соглашения за счет Украины и любой ценой — думаю, лидеры Германии и США не совершат такой ошибки, — отмечает Сакс. Поделиться

О ситуации на фронте в Украине аналитик отметил, что оккупационная армия РФ большими силами пытается идти вперед в районе Бахмута с целью вернуть утраченные позиции осенью 2023 года.

Также российские оккупанты пытаются вести наступление в пригородах Донецка, Авдеевки и Марьинки.