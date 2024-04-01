По словам военно-политического аналитика Райнера Сакса, преступная армия РФ не может вести против Украины бесконечную войну на истощение и высокие потери российских окупантов очень скоро дестабилизируют ситуацию в России.
Чем грозит России продолжение войны против Украины на истощение
Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить в Украине как можно большую территорию и доказать западным странам, что дальнейшая поддержка Украины, якобы, не имеет смысла.
От чего будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на фронте
Сакс подчеркнул, что сейчас вопрос заключается не только в ситуации на линии фронта, но и в том, как будет дальше развиваться боевые действия.
По его словам, Украина уже продемонстрировала, что способна проводить масштабные атаки по стратегической инфраструктуре на территории РФ и значение будет иметь, у кого окажется лучше система ПВО.
Он также указал на высокие показатели потерь армии РФ.
Он также отметил, что неверит в заявления, что США и Германия путем ограничения военной помощи пытаются заставить Украину к переговорам с РФ.
О ситуации на фронте в Украине аналитик отметил, что оккупационная армия РФ большими силами пытается идти вперед в районе Бахмута с целью вернуть утраченные позиции осенью 2023 года.
Также российские оккупанты пытаются вести наступление в пригородах Донецка, Авдеевки и Марьинки.