Чи можливий в Україні тотальний блекаут — пояснення міністра

Як запевняє очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко, українцям не варто боятися масових відключень світла — цього не станеться.
В Україні більше не буде блекауту
Міністр попереджає, що атаки Росії на енергетичні об'єкти нашої країни не припиняться, однак влада знає, як уникнути найгіршого сценарію.
Попри це, як стверджує міністр, вкрай важливо залишатися готовими до будь-якого розвитку подій, адже війна з Росією триває.
Що важливо знати про атаки Росії на енергетику України
Як уже згадувалося раніше, під час опалювального сезону 2022-2023 Україна пережила потужні російські атаки на енергосистему.
Тоді в містах та цілих областях України вводилися відключення світла, але повного блекауту в країні не сталося.
Навесні 2024 року Росія знову почала активно атакувати українську енергетику. Під удари ворога потрапляють дедалі більше ТЕС та ТЕЦ.
Росіянам вдалося вивести з ладу Дніпровську ГЕС.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, РФ знищила майже всю теплову електрогенерацію України, зокрема повністю було зруйновано Трипільську ТЕС.
Глава держави попередив, що під загрозою можуть бути і українські АЕС.
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