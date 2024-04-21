Чи можливий в Україні тотальний блекаут — пояснення міністра

Як запевняє очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко, українцям не варто боятися масових відключень світла — цього не станеться.

В Україні більше не буде блекауту

Міністр попереджає, що атаки Росії на енергетичні об'єкти нашої країни не припиняться, однак влада знає, як уникнути найгіршого сценарію.

На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде. Герман Галущенко Очільник Міністерства енергетики України

Попри це, як стверджує міністр, вкрай важливо залишатися готовими до будь-якого розвитку подій, адже війна з Росією триває.

А ми, енергетики, робимо все для того, щоб найгірші сценарії ніколи не реалізувалися. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось, — наголосив Герман Галущенко. Поширити

Що важливо знати про атаки Росії на енергетику України

Як уже згадувалося раніше, під час опалювального сезону 2022-2023 Україна пережила потужні російські атаки на енергосистему.

Тоді в містах та цілих областях України вводилися відключення світла, але повного блекауту в країні не сталося.

Навесні 2024 року Росія знову почала активно атакувати українську енергетику. Під удари ворога потрапляють дедалі більше ТЕС та ТЕЦ.

Росіянам вдалося вивести з ладу Дніпровську ГЕС.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, РФ знищила майже всю теплову електрогенерацію України, зокрема повністю було зруйновано Трипільську ТЕС.