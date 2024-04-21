Возможен ли в Украине тотальный блэкаут — объяснение министра
Категория
Экономика
Дата публикации

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут — объяснение министра

Герман Галущенко
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как уверяет глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, украинцам не стоит бояться массовых отключений света – этого не произойдет.

В Украине больше не будет блэкаута

Министр предупреждает, что атаки России на энергетические объекты нашей страны не прекратятся, однако власти знают, как избежать худшего сценария.

К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блэкаута в стране не будет.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Глава Министерства энергетики Украины

Тем не менее, как утверждает министр, крайне важно оставаться готовыми к любому развитию событий, ведь война с Россией продолжается.

А мы, энергетики, делаем все для того, чтобы самые плохие сценарии никогда не реализовались. Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы своего слово придерживаемся, — подчеркнул Герман Галущенко.

Что важно знать об атаках России на энергетику Украины

Как уже упоминалось ранее, во время отопительного сезона 2022-2023 Украина пережила мощные российские атаки на энергосистему.

Тогда в городах и целых областях Украины вводилось отключение света, но тотального блэкаута в стране не было.

Весной 2024 года Россия снова начала активно атаковать украинскую энергетику. Под удары врага попадают все больше ТЭС и ТЭЦ.

Россиянам удалось вывести из строя Днепровскую ГЭС.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, РФ уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, в том числе полностью была разрушена Трипольская ТЭС.

Глава государства предупредил, что под угрозой могут оказаться и украинские АЭС.

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