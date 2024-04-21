Возможен ли в Украине тотальный блэкаут — объяснение министра

Как уверяет глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, украинцам не стоит бояться массовых отключений света – этого не произойдет.
В Украине больше не будет блэкаута
Министр предупреждает, что атаки России на энергетические объекты нашей страны не прекратятся, однако власти знают, как избежать худшего сценария.
Тем не менее, как утверждает министр, крайне важно оставаться готовыми к любому развитию событий, ведь война с Россией продолжается.
Что важно знать об атаках России на энергетику Украины
Как уже упоминалось ранее, во время отопительного сезона 2022-2023 Украина пережила мощные российские атаки на энергосистему.
Тогда в городах и целых областях Украины вводилось отключение света, но тотального блэкаута в стране не было.
Весной 2024 года Россия снова начала активно атаковать украинскую энергетику. Под удары врага попадают все больше ТЭС и ТЭЦ.
Россиянам удалось вывести из строя Днепровскую ГЭС.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, РФ уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, в том числе полностью была разрушена Трипольская ТЭС.
Глава государства предупредил, что под угрозой могут оказаться и украинские АЭС.
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