Чи вдасться Путін до розміщення ракет для ударів по країнах ЄС — відповідь аналітиків
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи вдасться Путін до розміщення ракет для ударів по країнах ЄС — відповідь аналітиків

Володимир Путін
Джерело:  Defense Express

Кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив розмістити ракети для ударів по країнах ЄС у разі, якщо США розгорнуть власні балістичні ракети “Томагавк” на території Німеччини. 

Головні тези:

  • Розгортання балістичних ракет у Німеччині стане поштовхом для можливого розміщення ракет для ударів по країнах ЄС з боку Росії.
  • Можливі варіанти ракет для ударів по країнах ЄС включають ракети наземного базування "Калібр" та "Іскандер", які можуть мати збільшену дальність ураження.
  • Є спекуляції про можливе розміщення крилатої ракети 9М729, яка може бути використана для ударів по різним країнам ЄС.
  • Путін у своїй промові згадав про "берегові війська", які можуть використовувати ракети для ударів по наземним цілям, включаючи можливі удари по території Польщі.
  • Ситуація вимагає уваги та аналізу з боку міжнародної спільноти щодо можливих наслідків та протидійних заходів у разі реалізації загрози розміщення ракет для ударів по країнах Європейського Союзу.

Чи може Путін розмістити ракети для ударів по країнах ЄС

Аналітики зазначають, що 10 липня представники Білого дому заявили про початок часткового розгортання власних балістичних ракет у Німеччині у 2026 році.

Мова йде про далекобійні балістичні ракети SM-6, "Томагавк" і гіперзвукову зброю.

За словами старшого наукового співробітника Віденського центру з питань роззброєння і нерозповсюдження Миколи Сокова, поки залишається незрозумілим, які саме ракети може розмістити Росія, погрожуючи ударами по країнах ЄС.

Аналітик зазначив, що найбільш ймовірно, що це будуть ракети наземного базування “Калібр”.

Окрім цього, за його словами, країна-агресорка також може вдатись до розгортання ракет “Іскандер” зі збільшеною дальністю ураження.

РФ може розмістити далекобійні ракети для ударів по країнах ЄС
Ракета РФ “Іскандер-М”

Аналітик видання підкреслюють, що “Іскандери” вже розгорнуті росіянами в в Калінінграді і Білорусі.

У той же час ракети більшої дальності можуть базуватись десь в глибині території Росії.

Існує також крилата ракета 9М729, яка, на думку США, була прийнята на озброєння в 2010-х роках, - додає зі свого боку ауковий співробітник каліфорнійського Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Майкл Дуйтсман.

За його словами, Путін у своїй недільній промові згадав про "берегові війська", які включають в себе берегову артилерію.

Російські військові використовували дві з цих систем, "Бал" і "Бастіон", для завдання ударів по наземних цілях в Україні. З ракетами "Онікс-М" гіпотетично може завдавати удари по всій території Польщі на додаток до своєї протикорабельної місії, - припускає аналітик.

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