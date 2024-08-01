Кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив розмістити ракети для ударів по країнах ЄС у разі, якщо США розгорнуть власні балістичні ракети “Томагавк” на території Німеччини.

Чи може Путін розмістити ракети для ударів по країнах ЄС

Аналітики зазначають, що 10 липня представники Білого дому заявили про початок часткового розгортання власних балістичних ракет у Німеччині у 2026 році.

Мова йде про далекобійні балістичні ракети SM-6, "Томагавк" і гіперзвукову зброю.

За словами старшого наукового співробітника Віденського центру з питань роззброєння і нерозповсюдження Миколи Сокова, поки залишається незрозумілим, які саме ракети може розмістити Росія, погрожуючи ударами по країнах ЄС.

Аналітик зазначив, що найбільш ймовірно, що це будуть ракети наземного базування “Калібр”.

Окрім цього, за його словами, країна-агресорка також може вдатись до розгортання ракет “Іскандер” зі збільшеною дальністю ураження.

Ракета РФ “Іскандер-М”

Аналітик видання підкреслюють, що “Іскандери” вже розгорнуті росіянами в в Калінінграді і Білорусі.

У той же час ракети більшої дальності можуть базуватись десь в глибині території Росії.

Існує також крилата ракета 9М729, яка, на думку США, була прийнята на озброєння в 2010-х роках, - додає зі свого боку ауковий співробітник каліфорнійського Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Майкл Дуйтсман. Поширити

За його словами, Путін у своїй недільній промові згадав про "берегові війська", які включають в себе берегову артилерію.