Російський диктатор Володимир Путін погрожує США через плани розмістити на території Німеччини американські ракети дальнього радіуса дії.
Головні тези:
- Російський диктатор Путін заявив про нібито фінальну стадію розробки ударних систем середньої та меншої дальності та готовність до дзеркальних заходів.
- США планують розмістити у Німеччині ракети, відзначаючи підтримку цього рішення міністром закордонних справ Німеччини.
- Німеччина переконана, що розміщення американських ракет допоможе забезпечити безпеку країни та її партнерів у регіоні.
Путін виступив з черговими погрозами у бік США
Нелегітимний президент РФ Путін на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління.
Натомість час підльоту ракет, "які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками", становитиме близько нібито 10 хвилин.
Крім того, Путін стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.
Розміщення ракет США у Німеччині
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що у 2026 році США почнуть розміщувати у Німеччину далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю. Зокрема, мова йде про ракети SM-6 та Tomahawk.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала плани США.
Бербок заявила, що Путін порушив договори щодо роззброєння та спільну європейську мирну архітектуру багато років тому.
Вона заявила, що Путін постійно розширює арсенал, чим загрожує Європі. За її словами, Німеччина таким чином може захистити себе та балтійських партнерів.
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