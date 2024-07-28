Путін почав погрожувати США через розміщення ракет у Німеччині — відео

Путін виступив з черговими погрозами у бік США

Нелегітимний президент РФ Путін на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління.

Натомість час підльоту ракет, "які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками", становитиме близько нібито 10 хвилин.

У випадку реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів будемо вважати себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту, — сказав диктатор. Поширити

Крім того, Путін стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.

Вживатимемо дзеркальні заходи щодо розгортання таких систем з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу, — заявив Путін. Поширити

Розміщення ракет США у Німеччині

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що у 2026 році США почнуть розміщувати у Німеччину далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю. Зокрема, мова йде про ракети SM-6 та Tomahawk.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала плани США.

Бербок заявила, що Путін порушив договори щодо роззброєння та спільну європейську мирну архітектуру багато років тому.

Вона заявила, що Путін постійно розширює арсенал, чим загрожує Європі. За її словами, Німеччина таким чином може захистити себе та балтійських партнерів.