Российский диктатор Владимир Путин угрожает США из-за планов разместить на территории Германии американские ракеты дальнего радиуса действия.
Главные тезисы
- Россия заявляет о возможности принятия зеркальных мер по развертыванию ударных систем в ответ на действия США и их союзников в Европе и других регионах.
- Германия поддерживает планы США по размещению ракет, считая это действием в рамках защиты от угроз со стороны России.
- Путин обвиняет США в нарушении договоров по разоружению, подчеркивая необходимость защиты России от потенциальной угрозы.
Путин выступил с очередными угрозами в сторону США
Нелегитимный президент РФ Путин на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут являться важные российские объекты государственного и военного управления.
В то же время время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.
Кроме того, Путин утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.
Размещение ракет США в Германии
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что в 2026 году США начнут размещать в Германию дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В частности, речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США.
Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общей европейской мирной архитектуре много лет назад.
Она заявила, что Путин постоянно расширяет арсенал, чем чревато Европе. По ее словам, Германия может таким образом защитить себя и балтийских партнеров.
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