Путин начал угрожать США из-за размещения ракет в Германии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Путин начал угрожать США из-за размещения ракет в Германии — видео

Путин начал угрожать США из-за размещения ракет в Германии — видео
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин угрожает США из-за планов разместить на территории Германии американские ракеты дальнего радиуса действия.

Главные тезисы

 

  • Россия заявляет о возможности принятия зеркальных мер по развертыванию ударных систем в ответ на действия США и их союзников в Европе и других регионах.
  • Германия поддерживает планы США по размещению ракет, считая это действием в рамках защиты от угроз со стороны России.
  • Путин обвиняет США в нарушении договоров по разоружению, подчеркивая необходимость защиты России от потенциальной угрозы.

Путин выступил с очередными угрозами в сторону США

Нелегитимный президент РФ Путин на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут являться важные российские объекты государственного и военного управления.

В то же время время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.

В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота, сказал диктатор.

Кроме того, Путин утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира, заявил Путин.

Размещение ракет США в Германии

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что в 2026 году США начнут размещать в Германию дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В частности, речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США.

Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общей европейской мирной архитектуре много лет назад.

Она заявила, что Путин постоянно расширяет арсенал, чем чревато Европе. По ее словам, Германия может таким образом защитить себя и балтийских партнеров.

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