Путин выступил с очередными угрозами в сторону США

Нелегитимный президент РФ Путин на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут являться важные российские объекты государственного и военного управления.

В то же время время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.

В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота, сказал диктатор. Поделиться

Кроме того, Путин утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира, заявил Путин. Поделиться

Размещение ракет США в Германии

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что в 2026 году США начнут размещать в Германию дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В частности, речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США.

Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общей европейской мирной архитектуре много лет назад.

Она заявила, что Путин постоянно расширяет арсенал, чем чревато Европе. По ее словам, Германия может таким образом защитить себя и балтийских партнеров.