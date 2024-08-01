Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил разместить ракеты для ударов по странам ЕС в случае, если США развернут собственные баллистические ракеты "Томагавк" на территории Германии.

Может ли Путин разместить ракеты для ударов по странам ЕС.

Аналитики отмечают, что 10 июля представители Белого дома заявили о начале частичного развертывания собственных баллистических ракет в Германии в 2026 году.

Речь идет о дальнобойных баллистических ракетах SM-6, "Томагавке" и гиперзвуковом оружии.

По словам старшего научного сотрудника Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения Николая Сокова, пока остается неясным, какие именно ракеты может разместить Россия, угрожая ударами по странам ЕС.

Аналитик отметил, что наиболее вероятно, что это будут ракеты наземного базирования "Калибр".

Кроме этого, по его словам, страна-агрессорка также может прибегнуть к развертыванию ракет "Искандер" с увеличенной дальностью поражения.

Ракета РФ "Искандер-М"

Аналитик издания подчеркивают, что "Искандеры" уже развернуты россиянами в Калининграде и Беларуси.

В то же время ракеты большей дальности могут базироваться где-нибудь в глубине территории России.

Существует также крылатая ракета 9М729, которая, по мнению США, была принята на вооружение в 2010-х годах, – добавляет со своей стороны аучный сотрудник калифорнийского Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Майкл Дуйтсман. Поделиться

По его словам, Путин в своей воскресной речи упомянул о "береговых войсках", включающих в себя береговую артиллерию.