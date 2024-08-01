Может ли Путин разместить ракеты для ударов по странам ЕС — ответ аналитиков
Категория
Политика
Дата публикации

Может ли Путин разместить ракеты для ударов по странам ЕС — ответ аналитиков

Владимир Путин
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Источник:  Defense Express

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил разместить ракеты для ударов по странам ЕС в случае, если США развернут собственные баллистические ракеты "Томагавк" на территории Германии.

Главные тезисы

  • Путин угрожает разместить ракеты для ударов по странам ЕС в случае развертывания американских баллистических ракет в Германии.
  • Возможные варианты российских ракет для ударов по странам Европейского Союза включают Калибр, Искандер и крылатую ракету 9М729.
  • Аналитики обсуждают возможное размещение дальнобойных ракет на территории России, включая использование береговых войск для ударов по наземным целям.
  • Ситуация требует внимания и анализа со стороны международного сообщества для предотвращения возможных конфликтов и последствий развертывания ракет.
  • Острота ситуации подчеркивает необходимость дипломатического решения конфликтов и обеспечения безопасности в регионе.

Может ли Путин разместить ракеты для ударов по странам ЕС.

Аналитики отмечают, что 10 июля представители Белого дома заявили о начале частичного развертывания собственных баллистических ракет в Германии в 2026 году.

Речь идет о дальнобойных баллистических ракетах SM-6, "Томагавке" и гиперзвуковом оружии.

По словам старшего научного сотрудника Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения Николая Сокова, пока остается неясным, какие именно ракеты может разместить Россия, угрожая ударами по странам ЕС.

Аналитик отметил, что наиболее вероятно, что это будут ракеты наземного базирования "Калибр".

Кроме этого, по его словам, страна-агрессорка также может прибегнуть к развертыванию ракет "Искандер" с увеличенной дальностью поражения.

РФ может разместить дальнобойные ракеты для ударов по странам ЕС.
Ракета РФ "Искандер-М"

Аналитик издания подчеркивают, что "Искандеры" уже развернуты россиянами в Калининграде и Беларуси.

В то же время ракеты большей дальности могут базироваться где-нибудь в глубине территории России.

Существует также крылатая ракета 9М729, которая, по мнению США, была принята на вооружение в 2010-х годах, – добавляет со своей стороны аучный сотрудник калифорнийского Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Майкл Дуйтсман.

По его словам, Путин в своей воскресной речи упомянул о "береговых войсках", включающих в себя береговую артиллерию.

Российские военные использовали две из этих систем, "Бал" и "Бастион", для нанесения ударов по наземным целям в Украине. С ракетами "Оникс-М" гипотетически может наносить удары по всей территории Польши в дополнение к своей противокорабельной миссии, - предполагает аналитик.

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