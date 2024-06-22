Чи відчули ЗСУ посилення на фронті від допомоги США — відповідь Сирського

Українські Сили оборони вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу після надходжень допомоги від США.

Чи відчули ЗСУ посилення на фронті від допомоги США

Олександр Сирський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу, — сказав головком ЗСУ. Поширити

Сирський поділився з американським колегою своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Сторони обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки українських військ.

США продовжують підтримувати Україну на тлі війни

Про нове рішення команди Джо Байдена повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях Саміту миру у Швейцарії.

За її словами, кошти будуть виділяти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Що важливо розуміти, з боку USAID це включає 500 млн дол нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 млн дол раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

Київ витратить гроші на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.