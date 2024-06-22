Чи відчули ЗСУ посилення на фронті від допомоги США — відповідь Сирського

Українські Сили оборони вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу після надходжень допомоги від США.
Головні тези:
- Отримання військової допомоги від США дозволило українським військам посилити свою обороноздатність.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився позитивними враженнями про ефективність допомоги у телефонній розмові з американським командиром.
- США продовжують надавати підтримку Україні у формі фінансування на енергетичні та військові потреби.
- Плани українського уряду на спрямування отриманих коштів включають відновлення енергетичної інфраструктури та зміцнення обороноздатності.
- Відносини між Україною та США продовжують підтримувати стійкість та безпеку в регіоні на тлі конфлікту з Росією.
Чи відчули ЗСУ посилення на фронті від допомоги США
Олександр Сирський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Сирський поділився з американським колегою своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.
Сторони обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки українських військ.
США продовжують підтримувати Україну на тлі війни
Про нове рішення команди Джо Байдена повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях Саміту миру у Швейцарії.
За її словами, кошти будуть виділяти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.
Що важливо розуміти, з боку USAID це включає 500 млн дол нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 млн дол раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.
Київ витратить гроші на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.
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