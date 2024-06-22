Почувствовали ли ВСУ усиление на фронте от помощи США — ответ Сырского

Украинские Силы обороны уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу после поступлений помощи от США.

Почувствовали ли ВСУ усиление на фронте от помощи США

Александр Сырский провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

Поблагодарил за военную помощь от США, что продолжает поступать. Украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу, — сказал главком ВСУ. Поделиться

Сырский поделился с американским коллегой своим видением обстановки в поле боя после поездки на фронт.

Стороны обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки украинских войск.

США продолжают поддерживать Украину на фоне войны

О новом решении команды Джо Байдена сообщила вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Саммита мира в Швейцарии.

По ее словам, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Что важно понимать, со стороны USAID это включает 500 млн долл. нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл. ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

Киев потратит деньги на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.