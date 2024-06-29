За словами очільника СБУ Василя Малюка, Україна постійно намагається покращувати власну здатність вражати засоби ППО злочинної армії РФ на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму.
Головні тези:
- Україна активно покращує свою здатність знищувати засоби протиповітряної оборони на окупованих територіях, зокрема ЗРК С-500.
- Російські окупанти розмістили елементи ЗРК С-500 в Криму, що є новітнім російським комплексом великого радіуса дії.
- Глава СБУ Василь Малюк підкреслив, що Україна уважно контролює рухи ворожої військової техніки на території Криму.
- СБУ оприлюднила відео знищення ППО окупаційної армії РФ, де спецпризначенці нищать системи ЗРК.
- Малюк зазначив, що плануються подальші кроки з боротьби проти російської військової агресії, але деталі залишаються конфіденційними.
Україна працює над здатністю знищувати ЗРК С-500 в Криму. Що відомо
На початку червня з’явилась інформація про те, що російські окупанти перекинули на територію окупованого Криму елементи своєї найновішої ЗРК С-500.
Ймовірно, злочинна армія РФ буде випробовувати новий комплекс ЗРК у бойових умовах.
С-500 ("Прометей") називають найновішим російським ЗРК великого радіуса дії. За словами самих росіян, зенітний комплекс повинен доповнювати попередні версії, наприклад, С-400.
Глава СБУ підкреслив, що Україна уважно слідкує за всіма переміщеннями ворожої військової техніки на території окупованого Криму.
Він також зауважив, що в цілях безпеки не буде розкривати всіх деталей.
В СБУ оприлюднили відео знищення ППО окупаційної армії РФ
СБУ показала роботу власних спецпризначенців, які нищать системи ППО злочинної армії РФ.
Так, серед впольованих цілей - чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2", три зенітних ракетно-гартматрих комплекси "Панцирь-С1", а також один зенітно-ракетний комплес "БУК".
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