За словами очільника СБУ Василя Малюка, Україна постійно намагається покращувати власну здатність вражати засоби ППО злочинної армії РФ на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму.

Україна працює над здатністю знищувати ЗРК С-500 в Криму. Що відомо

На початку червня з’явилась інформація про те, що російські окупанти перекинули на територію окупованого Криму елементи своєї найновішої ЗРК С-500.

Ймовірно, злочинна армія РФ буде випробовувати новий комплекс ЗРК у бойових умовах.

С-500 ("Прометей") називають найновішим російським ЗРК великого радіуса дії. За словами самих росіян, зенітний комплекс повинен доповнювати попередні версії, наприклад, С-400.

Глава СБУ підкреслив, що Україна уважно слідкує за всіма переміщеннями ворожої військової техніки на території окупованого Криму.

Всьому свій час, ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів, - зазначив Малюк. Поширити

Він також зауважив, що в цілях безпеки не буде розкривати всіх деталей.

Планів дуже багато, і вони виходять з аналізу обстановки на полі бою. Але розкривати я їх не буду, - наголосив очільник СБУ. Поширити

В СБУ оприлюднили відео знищення ППО окупаційної армії РФ

СБУ показала роботу власних спецпризначенців, які нищать системи ППО злочинної армії РФ.

Так, серед впольованих цілей - чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2", три зенітних ракетно-гартматрих комплекси "Панцирь-С1", а також один зенітно-ракетний комплес "БУК".