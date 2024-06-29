По словам главы СБУ Василия Малюка, Украина постоянно пытается улучшать собственную способность поражать средства ПВО преступной армии РФ на оккупированных Россией территориях, в том числе в Крыму.
Главные тезисы
- Украина улучшает свою способность уничтожать средства ПВО на оккупированных территориях, включая комплексы ЗРК С-500.
- Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул важность контроля за вражеской военной техникой в Крыму и планируемые шаги по противодействию российской агрессии.
- Появление системы ЗРК С-500 в оккупированном Крыму вызывает беспокойство, и Украина готовится к возможной опасности.
- СБУ обнародовала видео уничтожения ПВО российской оккупационной армии, демонстрируя борьбу спецназовцев против вражеских систем ПВО.
- Малюк подчеркнул, что украинские планы по борьбе с военной агрессией остаются конфиденциальными, но стратегия основана на анализе обстановки на поле боя.
Украина работает над способностью уничтожать ЗРК С-500 в Крыму Что известно
В начале июня появилась информация о том, что российские оккупанты перебросили на территорию оккупированного Крыма элементы своей новейшей ЗРК С-500.
Вероятно, преступная армия РФ будет опробовать новый комплекс ЗРК в боевых условиях.
С-500 ("Прометей") называют новейшим российским ЗРК большого радиуса действия. По словам самих россиян, зенитный комплекс должен дополнять предыдущие версии, например С-400.
Глава СБУ подчеркнул, что Украина внимательно следит за всеми перемещениями вражеской военной техники на территории оккупированного Крыма.
Он также отметил, что в целях безопасности не будет раскрывать все детали.
В СБУ обнародовали видео уничтожение ПВО оккупационной армии РФ
СБУ показала работу собственных спецназовцев, уничтожающих системы ПВО преступной армии РФ.
Так, среди полированных целей - четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-гартматрих комплекса "Панцирь-С1", а также один зенитно-ракетный комплекс "БУК".
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