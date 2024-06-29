Способна ли Украина уничтожать ЗРК С-500 — ответ Малюка
Категория
Украина
Дата публикации

Способна ли Украина уничтожать ЗРК С-500 — ответ Малюка

Василий Малюк
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Источник:  online.ua

По словам главы СБУ Василия Малюка, Украина постоянно пытается улучшать собственную способность поражать средства ПВО преступной армии РФ на оккупированных Россией территориях, в том числе в Крыму.

Главные тезисы

  • Украина улучшает свою способность уничтожать средства ПВО на оккупированных территориях, включая комплексы ЗРК С-500.
  • Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул важность контроля за вражеской военной техникой в Крыму и планируемые шаги по противодействию российской агрессии.
  • Появление системы ЗРК С-500 в оккупированном Крыму вызывает беспокойство, и Украина готовится к возможной опасности.
  • СБУ обнародовала видео уничтожения ПВО российской оккупационной армии, демонстрируя борьбу спецназовцев против вражеских систем ПВО.
  • Малюк подчеркнул, что украинские планы по борьбе с военной агрессией остаются конфиденциальными, но стратегия основана на анализе обстановки на поле боя.

Украина работает над способностью уничтожать ЗРК С-500 в Крыму Что известно

В начале июня появилась информация о том, что российские оккупанты перебросили на территорию оккупированного Крыма элементы своей новейшей ЗРК С-500.

Вероятно, преступная армия РФ будет опробовать новый комплекс ЗРК в боевых условиях.

С-500 ("Прометей") называют новейшим российским ЗРК большого радиуса действия. По словам самих россиян, зенитный комплекс должен дополнять предыдущие версии, например С-400.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина внимательно следит за всеми перемещениями вражеской военной техники на территории оккупированного Крыма.

Все время, мы постоянно работаем, в том числе и над враждебными системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов, - отметил Малыш.

Он также отметил, что в целях безопасности не будет раскрывать все детали.

Планов очень много, и они исходят из анализа обстановки в поле боя. Но раскрывать я их не буду, - подчеркнул глава СБУ.

В СБУ обнародовали видео уничтожение ПВО оккупационной армии РФ

СБУ показала работу собственных спецназовцев, уничтожающих системы ПВО преступной армии РФ.

Так, среди полированных целей - четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-гартматрих комплекса "Панцирь-С1", а также один зенитно-ракетный комплекс "БУК".

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