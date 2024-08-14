Cили оборони України знищили російську РЛС Каста за 60 млн дол

Сили оборони України (військові контррозвідники Служби безпеки України у співпраці зі Збройними силами України) ліквідували у Запорізькій області російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Сили оборони України знищили російську РЛС “Каста”

Вартість вищезгаданої РЛС стартує від 60 млн дол.

Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував. Поширити

Вистежити РЛС вдалось завдяки контррозвідникам із 13 Головного управління СБУ, які "полюють" за таким рідкісними цілями.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили:

166 засобів російської протиповітряної оборони;

447 засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

РЛС "Каста-2Е2": що вона робить на фронті

39Н6 "Каста-2Е2" — це російська мобільна РЛС, що розроблена для системи протиповітряної оборони. Вона є частиною сучасної системи раннього попередження і контролю повітряного простору і призначена для виявлення, відстеження і ідентифікації повітряних цілей, таких як літаки, ракети та інші повітряні об'єкти.

Серед її особливостей:

РЛС може виявляти цілі на відстані до 300 км залежно від типу цілі та умов роботи.

має активну фазовану антену (AFAR), що дозволяє забезпечити високу точність виявлення і відстеження.

станція встановлена на шасі, яке дозволяє їй переміщатися по різним територіям;

РЛС інтегрується з іншими компонентами ППО для координації виявлення.

Що відомо про атаку на російську РЛС «Каста-2Е2»

Українські захисники на початку червня 2024 року вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.

Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.