Cилы обороны Украины уничтожили российскую РЛС Каста за 60 млн долл

Силы обороны Украины (военные контрразведчики Службы безопасности Украины по сотрудничеству с Вооруженными силами Украины) ликвидировали в Запорожской области российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".
Главные тезисы
- Украинские силы обороны уничтожили российскую РЛС Каста за 60 млн долл в Запорожской области.
- РЛС Каста-2Е2 предназначена для обнаружения воздушных целей на расстоянии до 300 км и является частью противовоздушной обороны РФ.
- Силы обороны Украины успешно выследили и уничтожили российскую РЛС, которая контролировала воздушное пространство.
- РЛС Каста оснащена активной фазированной антенной, позволяющей высокую точность обнаружения и отслеживания воздушных целей.
- Эта операция свидетельствует о высокой эффективности украинских контрразведчиков и защитников в борьбе против российской техники на оккупированных территориях.
Силы обороны Украины уничтожили российскую РЛС "Каста"
Стоимость вышеупомянутой РЛС стартует от 60 млн долл.
Выследить РЛС удалось благодаря контрразведчикам из 13 Главного управления СБУ, которые "охотятся" за столь редкими целями.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны подразделения СБУ в целом поразили:
166 средств российской противовоздушной обороны;
447 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.
РЛС "Каста-2Е2": что она делает на фронте
39Н6 "Каста-2Е2" — это российская мобильная РЛС, разработанная для системы противовоздушной обороны. Она является частью современной системы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства и предназначена для обнаружения, отслеживания и идентификации воздушных целей, таких как самолеты, ракеты и другие воздушные объекты.
Среди ее особенностей:
РЛС может обнаруживать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа цели и условий работы.
имеет активную фазированную антенну (AFAR), позволяющую обеспечить высокую точность обнаружения и отслеживания.
станция установлена на шасси, которое позволяет ей перемещаться по разным территориям;
РЛС интегрируется с другими компонентами ПВО для координации обнаружения.
Что известно об атаке на российскую РЛС «Каста-2Е2»
Украинские защитники в начале июня 2024 года подстрелили и нанесли удар по радиолокационной станции оккупантов "Каста". Подробностями и результатами работы они поделились в сети.
Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской радиолокационной подвижной станции "Каста-2Е2".
Как отмечают в Силах спецопераций, данная модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах.
Известно, что впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной территории Луганской области. По данным ССО, тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА.
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