Cилы обороны Украины уничтожили российскую РЛС Каста за 60 млн долл

Силы обороны Украины (военные контрразведчики Службы безопасности Украины по сотрудничеству с Вооруженными силами Украины) ликвидировали в Запорожской области российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

Силы обороны Украины уничтожили российскую РЛС "Каста"

Стоимость вышеупомянутой РЛС стартует от 60 млн долл.

Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, контролировавшей наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал. Поделиться

Выследить РЛС удалось благодаря контрразведчикам из 13 Главного управления СБУ, которые "охотятся" за столь редкими целями.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны подразделения СБУ в целом поразили:

166 средств российской противовоздушной обороны;

447 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

РЛС "Каста-2Е2": что она делает на фронте

39Н6 "Каста-2Е2" — это российская мобильная РЛС, разработанная для системы противовоздушной обороны. Она является частью современной системы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства и предназначена для обнаружения, отслеживания и идентификации воздушных целей, таких как самолеты, ракеты и другие воздушные объекты.

Среди ее особенностей:

РЛС может обнаруживать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа цели и условий работы.

имеет активную фазированную антенну (AFAR), позволяющую обеспечить высокую точность обнаружения и отслеживания.

станция установлена на шасси, которое позволяет ей перемещаться по разным территориям;

РЛС интегрируется с другими компонентами ПВО для координации обнаружения.

Что известно об атаке на российскую РЛС «Каста-2Е2»

Украинские защитники в начале июня 2024 года подстрелили и нанесли удар по радиолокационной станции оккупантов "Каста". Подробностями и результатами работы они поделились в сети.

Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской радиолокационной подвижной станции "Каста-2Е2".

Как отмечают в Силах спецопераций, данная модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах.

Известно, что впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной территории Луганской области. По данным ССО, тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА.