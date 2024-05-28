Чем стратегически важна атака на РЛС "Воронеж-М" в Орске — ответ эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Чем стратегически важна атака на РЛС "Воронеж-М" в Орске — ответ эксперта

РЛС "Воронеж-М" в Орске
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Источник:  24 канал

Атака дроном на радиолокационную станцию "Воронеж-М" в российском Орске была очень сложной задачей. А поражение таких РЛС противника имеет большое значение.

Чем стратегически важна атака на РЛС "Воронеж-М" в Орске

Об этом сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что, зная особенности этих станций, наши специалисты нанесли поражение.

Полковник запаса отметил, что в рамках атаки беспилотника на РЛС "Воронеж-М" одновременно произошло 3 знаковых вещи. Так, впервые дрон ГУР преодолел расстояние в 1800 км.

Это очень сложная задача, — сказал Свитан.

По словам военного эксперта, операторы и инженеры, готовившие эту машину, являются специалистами самого высокого уровня.

Во-вторых, подчеркнул он, дрон дошел до Орска, то есть мы уже достаем до Урала. А на дальности до 2000 километров расположены основные военные заводы России, производящие технику, боеприпасы и готовящие личный состав.

Чем особая РЛС "Воронеж-М"

Свитан объяснил, что "Воронеж-М" — станция дальнего загоризонтного контроля. Имеются 3 модификации таких РЛС: метрового, дециметрового, сантиметрового диапазонов. А пораженная "Воронеж-М" работает в метровом диапазоне, то есть большой дальности.

До 6000 километров она "видела", — заявил полковник запаса.

Он отметил, что эта станция давала возможность россиянам видеть восходящие траектории наших баллистических ракет и взлетавшие самолеты. Поэтому нам очень важно уничтожить именно эти станции россиян перед заходом в Украину большого количества ракет ATACMS и истребителей F-16.

По его словам, у противника есть более 10 таких станций, они разбросаны по всей территории России. У РЛС "Воронеж-М" одна проблема — она "не видит" рядом с собой, поэтому несколько сотен километров является мертвой зоной.

Зная особенности этих станций, подчеркнул Свитан, наши специалисты нанесли поражение. Это еще не полное уничтожение этой РЛС, но, вероятно, в ближайшее время услышим новые удары по ней.

Он добавил, что такие станции имеют еще и непосредственное отношение к ядерной безопасности России. Если будет уничтожена эта РЛС, российские ЗРК не смогут перехватить баллистические ракеты, которые могут нести, в том числе ядерные боеголовки.

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