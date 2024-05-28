Чим стратегічно важлива атака на РЛС "Воронеж-М" в Орську — відповідь експерта

Атака дроном на радіолокаційну станцію "Воронеж-М" у російському Орську була дуже складним завданням. А ураження таких РЛС противника має велике значення.

Чим стратегічно важлива атака на РЛС "Воронеж-М" в Орську

Про це сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що, знаючи особливості цих станцій, наші фахівці завдали ураження.

Полковник запасу зазначив, що в рамках атаки безпілотника на РЛС "Воронеж-М" одночасно відбулося 3 знакові речі. Так, уперше дрон ГУР подолав відстань у 1800 кілометрів.

Це дуже складне завдання, — сказав Світан. Поширити

За словами військового експерта, оператори та інженери, які готували цю машину, є фахівцями найвищого рівня.

По-друге, наголосив він, дрон дійшов до Орська, тобто ми вже дістаємо до Уралу. А на дальності до 2000 кілометрів розташовані основні військові заводи Росії, які виробляють техніку, боєприпаси й готують особовий склад.

Чим особлива РЛС "Воронеж-М"

Світан пояснив, що "Воронеж-М" — станція дальнього загоризонтного контролю. Є 3 модифікації таких РЛС: метрового, дециметрового, сантиметрового діапазонів. А уражена "Воронеж-М" працює в метровому діапазоні, тобто великої дальності.

До 6000 кілометрів вона "бачила", — заявив полковник запасу. Поширити

Він зазначив, що ця станція давала можливість росіянам бачити висхідні траєкторії наших балістичних ракет і літаки, які злітали. Тому для нас дуже важливо знищити саме ці станції росіян перед заходженням в Україну великої кількості ракет ATACMS та винищувачів F-16.

За його словами, у противника є понад 10 таких станцій, вони розкидані по всій території Росії. У РЛС "Воронеж-М" одна проблема — вона "не бачить" поряд із собою, тому декілька сотень кілометрів є мертвою зоною.

Знаючи особливості цих станцій, наголосив Світан, наші фахівці завдали ураження. Це ще не повне знищення цієї РЛС, але, ймовірно, найближчим часом почуємо про нові удари по ній.

Він додав, що такі станції мають ще й безпосередній стосунок до ядерної безпеки Росії. Якщо буде знищено цю РЛС, російські ЗРК не зможуть перехопити балістичні ракети, які можуть нести, зокрема й ядерні боєголовки.