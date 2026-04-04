Cили оборони уразили російські залізничні ешелони з пальним

4 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські війська успішно атакували ворожі залізничні ешелони з пальним. Ба більше, під удар бійців ЗСУ потрапили одразу 4 БпЛА "Иноходец": один з них вдалося знищити.

Головні тези:

  • Цей російський дрон може нести бойове навантаження до 200 кг.
  • Ціна одного такого БпЛА сягає кількох мільйонів доларів США.

Протягом минулої ночі бійці ЗСУ атакували ворожі залізничні ешелони з пальним.

Пожежі почалися поблизу Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, це суттєво уповільнить процес забезпечення армії РФ пально-мастильними матеріалами.

Ба більше, підтверджено, що завдяки нещодавньому ураженню місця зберігання БпЛА на території аеродрому "Кіровське" (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА "Иноходец" та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників.

Що важливо розуміти, БпЛА "Иноходец" (експортна назва -"Орион") — російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.

Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що приблизна вартість одного комплексу сягає кілька мільйонів доларів США.

