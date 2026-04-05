Чого Україні очікувати від Путіна в 2026 році — пояснення генерал-майора Раяна
Путін не збирається визнавати свою поразку
Джерело:  Еспресо

Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян вважає, що протягом цього року російський диктатор Володимир Путін буде робити все можливе, щоб схилити Україну до підписання невигідної мирної угоди. У цьому йому може допомогти саме президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Путін досі марить захопленням Одеси, однак наразі це нереально.
  • Битва за Донбас буде тривати попри те, що новий наступ РФ уже провалився.

За словами Раяна, попри те, що Росія наразі дійсно ослаблена, її потенціал не можна недооцінювати.

Він також озвучив припущення, що у 2026 році диктатор Путін буде робити все можливе для реалізації кількох конкретних цілей.

Найважливіша мета Кремля — переконати команду Дональда Трампа чинити тиск на Україну з метою укладення мирної угоди, вигідної для Росії.

Я вважаю, що це його пріоритет. І досягти цього він намагається, демонструючи нібито непереможність російських військ на полі бою. Однак наразі йому це не вдається, як і за останні чотири роки, — заявив Раян.

Ще одна важлива ціль російського диктатора — закріплення контролю над Донбасом.

Попри те, що новий весняний наступ армії РФ уже забуксував, Путін не відмовиться від своєї мети.

Я не бачу жодних ознак відходу від цього пріоритету. Водночас це не виключає проведення допоміжних дій у районах Харкова, Дніпра чи Запоріжжя, — підкреслив Раян.

