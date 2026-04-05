Чего Украине ждать от Путина в 2026 году — объяснение генерал-майора Райана
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Раян считает, что в течение этого года российский диктатор Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы склонить Украину к подписанию невыгодного мирного соглашения. В этом ему может помочь президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Путин до сих пор мечтает о захвате Одессы, однако пока это нереально.
  • Битва за Донбасс будет продолжаться, несмотря на то, что новое наступление РФ уже провалилось.

По словам Раяна, несмотря на то, что Россия действительно ослаблена, ее потенциал нельзя недооценивать.

Он также озвучил предположение о том, что в 2026 году диктатор Путин будет делать все возможное для реализации нескольких конкретных целей.

Важнейшая цель Кремля — убедить команду Дональда Трампа оказывать давление на Украину с целью заключения мирного соглашения, выгодного для России.

Я считаю, что это его приоритет. И добиться этого он пытается, демонстрируя якобы непобедимость российских войск на поле боя. Однако пока ему это не удается, как и за последние четыре года, — заявил Райан.

Еще одна важная цель российского диктатора — закрепление контроля над Донбассом.

Несмотря на то, что новое весеннее наступление армии РФ уже забуксовало, Путин не откажется от своей цели.

Я не вижу никаких признаков ухода от этого приоритета. В то же время это не исключает проведения вспомогательных действий в районах Харькова, Днепра или Запорожья, — подчеркнул Раян.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?