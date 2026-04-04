Cили обороны поразили российские железнодорожные эшелоны с горючим
4 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские войска успешно атаковали вражеские железнодорожные эшелоны с горючим. Более того, под удар бойцов ВСУ попали сразу 4 БпЛА "Иноходец": один из них удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Этот российский дрон может нести боевую нагрузку до 200 кг.
  • Цена одного такого БПЛА достигает нескольких миллионов долларов США.

Украинские войска провели новые успешные операции

В минувшую ночь бойцы ВСУ атаковали вражеские железнодорожные эшелоны с горючим.

Пожар начался вблизи Щотово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, это существенно замедлит процесс обеспечения армии РФ горюче-смазочными материалами.

Более того, подтверждено, что благодаря недавнему поражению места хранения БпЛА на территории аэродрома "Кировское" (ВОТ АР Крым) уничтожено 1 БпЛА "Иноходец" и повреждены еще 3 единицы этих дорогостоящих беспилотников.

Что важно понимать, БПЛА "Иноходец" (экспортное название — "Орион") — российский оперативно-тактический ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс средней дальности, предназначенный для ведения разведки и ударов по наземным целям.

Беспилотник способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 км и нести боевую нагрузку до 200 кг авиационных боеприпасов.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что приблизительная стоимость одного комплекса составляет несколько миллионов долларов США.

