Світові ціни на нафту знизились на понад 1 долар після зростання до найвищого рівня за місяць на тлі очікувань ще більшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Що відомо про падіння світових цін на нафту

Зазначається, що ф’ючерси на марку Brent впали на 1,17 дол, або на 1,5%, до 79,76 дол за барель.

Ф'ючерси на проміжну нафту West Texas Intermediate в США впали на 1,19 дол, або на 1,6%, до 75,95 дол за барель.

Транспортування нафти

У понеділок ф’ючерси на обидві марки зросли на 3% до найвищого рівня з кінця серпня.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на ціни на нафту

Бойові дії на Близькому Сході посилилися після того, як підтримувана Іраном Хізбалла обстріляла ракетами третє за величиною місто Ізраїлю, Хайфу, і Ізраїль, здавалося, був готовий розширити свій наступ на Ліван, через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль, який спровокував війну Ізраїлю в Газі.

Зростання цін на нафту почалося після того, як 1 жовтня Іран запустив ракетний обстріл Ізраїлю. Ізраїль пообіцяв завдати удару у відповідь і зважує свої можливості, причому нафтові об'єкти Ірану розглядаються як можлива мішень.

Однак деякі аналітики кажуть, що атака на іранську нафтову інфраструктуру малоймовірна, попереджаючи, що ціни на нафту можуть зіткнутися зі значним тиском, якщо Ізраїль зосередиться на будь-якій іншій цілі.

Повідомляється, що трейдери також будуть стежити за останніми даними про запаси сирої нафти в США.