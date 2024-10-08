Мировые цены на нефть снизились более чем на 1 доллар после роста до самого высокого уровня за месяц на фоне ожиданий еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Что известно о падении мировых цен на нефть

Отмечается, что фьючерсы на марку Brent упали на 1,17 долл., или на 1,5%, до 79,76 долл. за баррель.

Фьючерсы на промежуточную нефть West Texas Intermediate в США упали на 1,19 долл., или на 1,6%, до 75,95 долл. за баррель.

Транспортировка нефти

В понедельник фьючерсы на обе марки выросли на 3% до самого высокого уровня с конца августа.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть

Боевые действия на Ближнем Востоке усилились после того, как поддерживаемая Ираном Хизбалла обстреляла ракетами третий по величине город Израиля, Хайфу, и Израиль, казалось, был готов расширить свое наступление на Ливан, через год после нападения ХАМАС на Израиль, который спровоцировал Израиль. .

Рост цен на нефть начался после того, как 1 октября Иран запустил ракетные обстрелы Израиля. Израиль пообещал нанести ответный удар и взвешивает свои возможности, причем нефтяные объекты Ирана рассматриваются как возможная мишень.

Однако некоторые аналитики говорят, что атака на иранскую нефтяную инфраструктуру маловероятна, предупреждая, что цены на нефть могут столкнуться с большим давлением, если Израиль сосредоточится на любой другой цели.

Сообщается, что трейдеры также будут следить за последними данными о запасах сырой нефти в США.