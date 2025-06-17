"Чистої води тероризм". Зеленський закликав світ відреагувати на атаки Росії по Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу на тлі масованого обстрілу міст України Росією. Глава держави закликав країни-партнери відреагувати на терористичні удари РФ.
Головні тези:
- Російські удари по містах України є актом тероризму, на який потрібно реагувати міжнародною спільнотою.
- Зеленський закликав світ покарати винних за терористичні акції.
- Напади РФ по українських містах, такі як Київ, Одеса, Запоріжжя, є безжалісними та призводять до людських жертв та руйнувань житлових будівель.
Світ має відреагувати на дії Росії як на терористів — Зеленський
У ніч проти 17 червня Росія запустила по містах і селах України понад 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів — по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
Зеленський зазначив, що атаки Росії є “чистої води тероризмом”.
І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.
Президент зауважив, що Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну.
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