"Чистої води тероризм". Зеленський закликав світ відреагувати на атаки Росії по Україні

Світ має відреагувати на дії Росії як на терористів — Зеленський

У ніч проти 17 червня Росія запустила по містах і селах України понад 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів — по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що атаки Росії є “чистої води тероризмом”.

І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

Президент зауважив, що Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну.