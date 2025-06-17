"Чистой воды терроризм". Зеленский призвал мир отреагировать на атаки России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в мир на фоне массированного обстрела городов Украины Россией. Глава государства призвал страны-партнеры отреагировать на террористические удары РФ.
Главные тезисы
- Президент Зеленский обратился к миру с призывом реагировать на террористические атаки России по Украине.
- Российские удары по украинским городам являются актом терроризма и требуют ответных действий от международного сообщества.
- Россия запустила более 440 дронов и 32 ракеты по украинским городам, вызвав многочисленные человеческие жертвы и разрушения жилых зданий.
Мир должен отреагировать на действия России как на террористов —Зеленский
В ночь на 17 июня Россия запустила по городам и селам Украины более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов — по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.
Зеленский отметил, что атаки России являются "чистой водой терроризмом".
И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.
Президент отметил, что Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну.
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