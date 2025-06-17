"Чистой воды терроризм". Зеленский призвал мир отреагировать на атаки России по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

"Чистой воды терроризм". Зеленский призвал мир отреагировать на атаки России по Украине

Владимир Зеленский
Киев
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в мир на фоне массированного обстрела городов Украины Россией. Глава государства призвал страны-партнеры отреагировать на террористические удары РФ.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский обратился к миру с призывом реагировать на террористические атаки России по Украине.
  • Российские удары по украинским городам являются актом терроризма и требуют ответных действий от международного сообщества.
  • Россия запустила более 440 дронов и 32 ракеты по украинским городам, вызвав многочисленные человеческие жертвы и разрушения жилых зданий.

Мир должен отреагировать на действия России как на террористов —Зеленский

В ночь на 17 июня Россия запустила по городам и селам Украины более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов — по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что атаки России являются "чистой водой терроризмом".

И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

Президент отметил, что Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну.

Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Общаемся со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны ощущать боль, а не нормальные, мирные люди.

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