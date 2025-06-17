"Чистой воды терроризм". Зеленский призвал мир отреагировать на атаки России по Украине

Мир должен отреагировать на действия России как на террористов —Зеленский

В ночь на 17 июня Россия запустила по городам и селам Украины более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов — по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что атаки России являются "чистой водой терроризмом".

И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

Президент отметил, что Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну.