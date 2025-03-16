Чого добивається Зеленський під час перемовин з Трампом — дані інсайдерів
Категорія
Україна
Дата публікації

Чого добивається Зеленський під час перемовин з Трампом — дані інсайдерів

Зеленський
Джерело:  The Independent

Як вдалося дізнатися виданню The Independent, під час перемовин про можливу мирну угоду команда українського лідера Володимира Зеленського окреслила низку "червоних ліній", які мають бути враховані адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Україна виступає за недопущення передачі додаткових територій Росії.
  • Київ також вимагає повернення викрадених дітей і цивільних осіб.

Україна вже визначила свої “червоні лінії”

За словами інсайдерів ЗМІ серед українських високопосадовців, команда Зеленського не вірить в те, що російський диктатор Володимир Путін згодиться на адекватну угоду.

Ба більше, офіційний Київ готується до того, що Кремль може вдатися до ще якось трюку на цьому тлі.

Наразі українська влада оголосила такі "червоні лінії" у потенційних переговорах:

  • Відмова від передачі додаткових територій, попри бажання Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією;

  • повернення тисяч українських дітей, яких російські загарбники викрали під час війни;

  • повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими.

  • надання Україні міжнародних гарантій безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.

Ще один інсайдер наголосив, що доля окупованих Росією територій не вирішена.

Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом, — заявило анонімне джерело.

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