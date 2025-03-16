"Реальний прогрес". У Трампа оцінили хід перемовин щодо завершення війни

Команда президента США Дональда Трампа заявила, що вже найближчими тижнями світ побачить “реальний прогрес” у питанні мирного врегулювання між Україною та Росією, якого Білий дім уже встиг досягти.
Головні тези:
- Спецпосол США висловив надію на швидке досягнення угоди для завершення війни в Україні.
- Запланована телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися уже наступного тижня.
У Трампа анонсували суттєву зміну ситуації
З заявою з цього приводу виступив спецпосланник президента США Стів Віткофф.
Журналісти попросили його оцінити перспективи укладання "угоди" для завершення війни в Україні.
За словами останнього, наразі Дональд Трамп говорить про "тижні" як часові рамки, "і я з ним погоджуюсь".
Окрім того, Віткофф офіційно підтвердив, що американський лідер та російський диктатор можуть провести телефонну розмову протягом наступного тижня.
Спецпосланник Трампа, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Володимиром Путіним цього тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.
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