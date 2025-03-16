"Реальний прогрес". У Трампа оцінили хід перемовин щодо завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації

"Реальний прогрес". У Трампа оцінили хід перемовин щодо завершення війни

Трамп
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Джерело:  CNN

Команда президента США Дональда Трампа заявила, що вже найближчими тижнями світ побачить “реальний прогрес” у питанні мирного врегулювання між Україною та Росією, якого Білий дім уже встиг досягти.

Головні тези:

  • Спецпосол США висловив надію на швидке досягнення угоди для завершення війни в Україні.
  • Запланована телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися уже наступного тижня.

У Трампа анонсували суттєву зміну ситуації

З заявою з цього приводу виступив спецпосланник президента США Стів Віткофф.

Журналісти попросили його оцінити перспективи укладання "угоди" для завершення війни в Україні.

За словами останнього, наразі Дональд Трамп говорить про "тижні" як часові рамки, "і я з ним погоджуюсь".

Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес, якого ми вже досягли. Гадаю, всі повинні зосередитися на прогресі, який був досягнутий з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого прогресу.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланник президента США щодо РФ

Окрім того, Віткофф офіційно підтвердив, що американський лідер та російський диктатор можуть провести телефонну розмову протягом наступного тижня.

Спецпосланник Трампа, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Володимиром Путіним цього тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

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