"Реальный прогресс". У Трампа оценили ход переговоров по завершению войны

Команда президент США Дональда Трампа заявила, что уже в ближайшие недели мир увидит "реальный прогресс" в вопросе мирного урегулирования между Украиной и Россией, которого Белый дом уже успел достичь.
Главные тезисы
- Спецпосол США выразил надежду на скорейшее достижение соглашения для завершения войны в Украине.
- Запланированный телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться уже на следующей неделе.
У Трампа анонсировали существенное изменение ситуации
С заявлением по этому поводу выступил спецпосланник президента США Стив Виткофф.
Журналисты попросили его оценить перспективы заключения соглашения для завершения войны в Украине.
По словам последнего, сейчас Дональд Трамп говорит о "неделях" как временных рамках, "и я с ним соглашаюсь".
Кроме того, Виткофф официально подтвердил, что американский лидер и российский диктатор могут провести телефонный разговор в течение следующей недели.
Спецпосланник Трампа, как известно, был в России и встречался с Владимиром Путиным на этой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.
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