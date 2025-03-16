"Реальный прогресс". У Трампа оценили ход переговоров по завершению войны

Команда президент США Дональда Трампа заявила, что уже в ближайшие недели мир увидит "реальный прогресс" в вопросе мирного урегулирования между Украиной и Россией, которого Белый дом уже успел достичь.

У Трампа анонсировали существенное изменение ситуации

С заявлением по этому поводу выступил спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Журналисты попросили его оценить перспективы заключения соглашения для завершения войны в Украине.

По словам последнего, сейчас Дональд Трамп говорит о "неделях" как временных рамках, "и я с ним соглашаюсь".

Я надеюсь, что мы увидим реальный прогресс, которого мы уже достигли. Думаю, все должны сосредоточиться на прогрессе, достигнутым с момента инаугурации президента. Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Стив Виткофф Спецпосланник президента США по РФ

Кроме того, Виткофф официально подтвердил, что американский лидер и российский диктатор могут провести телефонный разговор в течение следующей недели.

Спецпосланник Трампа, как известно, был в России и встречался с Владимиром Путиным на этой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.