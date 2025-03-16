Чего добивается Зеленский во время переговоров с Трампом — данные инсайдеров

Как удалось узнать изданию The Independent, в ходе переговоров о возможном мирном соглашении команда украинского лидера Владимира Зеленского обозначила ряд "красных линий", которые должны быть учтены администрацией президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Украина выступает за недопущение передачи дополнительных территорий России.
- Киев также требует возвращения похищенных детей и гражданских.
Украина уже определила свои красные линии
По словам инсайдеров СМИ среди украинских чиновников, команда Зеленского не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на адекватное соглашение.
Более того, официальный Киев готовится к тому, что Кремль может прибегнуть к еще какому-то трюку на этом фоне.
В настоящее время украинские власти объявили такие "красные линии" в потенциальных переговорах:
Отказ от передачи дополнительных территорий, несмотря на желание Путина забрать четыре украинских области, частично оккупированные Россией;
возвращение тысяч украинских детей, которых российские захватчики похитили во время войны;
возврат тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и потому не будут включены в обмен военнопленными.
предоставление Украине международных гарантий безопасности в случае, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.
Еще один инсайдер подчеркнул, что судьба оккупированных Россией территорий не решена.
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