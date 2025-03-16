Чего добивается Зеленский во время переговоров с Трампом — данные инсайдеров

Как удалось узнать изданию The Independent, в ходе переговоров о возможном мирном соглашении команда украинского лидера Владимира Зеленского обозначила ряд "красных линий", которые должны быть учтены администрацией президента США Дональда Трампа.

Украина уже определила свои красные линии

По словам инсайдеров СМИ среди украинских чиновников, команда Зеленского не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на адекватное соглашение.

Более того, официальный Киев готовится к тому, что Кремль может прибегнуть к еще какому-то трюку на этом фоне.

В настоящее время украинские власти объявили такие "красные линии" в потенциальных переговорах:

Отказ от передачи дополнительных территорий, несмотря на желание Путина забрать четыре украинских области, частично оккупированные Россией;

возвращение тысяч украинских детей, которых российские захватчики похитили во время войны;

возврат тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и потому не будут включены в обмен военнопленными.

предоставление Украине международных гарантий безопасности в случае, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Еще один инсайдер подчеркнул, что судьба оккупированных Россией территорий не решена.