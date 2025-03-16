Чего добивается Зеленский во время переговоров с Трампом — данные инсайдеров
Категория
Украина
Дата публикации

Чего добивается Зеленский во время переговоров с Трампом — данные инсайдеров

Украина уже определила свои красные линии
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Источник:  The Independent

Как удалось узнать изданию The Independent, в ходе переговоров о возможном мирном соглашении команда украинского лидера Владимира Зеленского обозначила ряд "красных линий", которые должны быть учтены администрацией президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Украина выступает за недопущение передачи дополнительных территорий России.
  • Киев также требует возвращения похищенных детей и гражданских.

Украина уже определила свои красные линии

По словам инсайдеров СМИ среди украинских чиновников, команда Зеленского не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на адекватное соглашение.

Более того, официальный Киев готовится к тому, что Кремль может прибегнуть к еще какому-то трюку на этом фоне.

В настоящее время украинские власти объявили такие "красные линии" в потенциальных переговорах:

  • Отказ от передачи дополнительных территорий, несмотря на желание Путина забрать четыре украинских области, частично оккупированные Россией;

  • возвращение тысяч украинских детей, которых российские захватчики похитили во время войны;

  • возврат тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и потому не будут включены в обмен военнопленными.

  • предоставление Украине международных гарантий безопасности в случае, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Еще один инсайдер подчеркнул, что судьба оккупированных Россией территорий не решена.

Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем, — заявил анонимный источник.

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