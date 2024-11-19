Журналісти та аналітики журналу The Economist попереджають, що 2025 рік може стати найпередбачуванішим за увесь останній час.

Чого радять очікувати у 2025 році аналітики

Рік, який обіцяє надзвичайний ступінь змін і невизначеності, — попереджають автори матеріалу. Поширити

2025 рік

Політика: зокрема, аналітики зазначають, що перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США вплине на абсолютно всі актуальні питання, від теми імміграції, до сфер економіки, політики і оборони.

Так, автори матеріалу попереджають, що політика Трампа “Америка понад усе” може змусити як партнерів так і суперників США поставити під сумнів міцність створених Вашингтоном альянсів і призвести до геополітичних перегрупувань, посилення напруженості і навіть розповсюдження ядерної зброї.

Окрім цього у 2024 році у багатьох країнах світу керівні партії програли на парламентських виборах, тож виборці у 2025 році будуть очікувати на виконання обіцянок тих політиків та партій, які перемогли.

Аналітики також припускають, що Трамп після повернення у Білий дім може спробувати примусити Україну до переговорів з Росією щодо завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни, що може також вплинути на рішення Ізраїлю щодо розширення військових дій секторі Газа та на території Лівану.

При цьому альянс Китаю, Росії, Ірану та КНДР у наступному році продовжить провокувати нестабільність і створювати загрози для цивілізованого світу.

Економіка: очікується, що Трамп спровокує нову торгівельну війну з Китаєм після запровадження нових тарифів на товари з КНР.

Зі свого боку китайські компанії розширюватимуть свою діяльність у світі на тлі запровадження Трампом нових торгівельних обмежень.

Наразі Китай також захопив лідерство у виробництві джерел використання відновлювальної енергетики. У країні спостерігається справжній бум будівництва сонячних панелей, вітроелектростанцій, виробництва акумуляторів та електромобілів.

Світова економіка у цей час святкує перемогу над інфляцією. Однак наразі провідні страни мають новий виклик у вигляді зменшення бюджетних дефіцитів за рахунок підвищення податків, скорочення витрат або прискорення зростання.

В Америці політика Трампа погіршить ситуацію: високі тарифи на імпорт можуть перешкоджати зростанню і знову розпалити інфляцію.

Технології: очікується продовження шаленого розвитку систем штучного інтелекту. Наразі у світі вже вкладають у їхній розвиток більше 1 трлн доларів.

Однак наразі переважна більшість компаній і підприємців тільки починають освоювати можливості ШІ. Питання полягає у тому, чи вистачить в інвесторів терпіння дочекатись, коли штучний інтелект вийде на дійсно високий та загально доступний рівень.

Світ стає все більш ізольованим та нестабільним

Подорожі: аналітики очікують у наступному році проблеми для туристів, оскільки збройні конфлікти та нестабільність охоплюють все більше країн, а інші країни вводять нові правила авіаперельотів та відвідування туристичних місць.

Реакція на “надмірний туризм” послабиться у 2025 році, але обмеження, запроваджені багатьма містами, від Амстердама до Венеції, залишаться.

У виданні додають, що з огляду на минулий та нинішній рік, у наступному дійсно варто очікувати немислимого.