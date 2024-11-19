Журналисты и аналитики журнала The Economist предупреждают, что 2025 может стать самым предсказуемым за все последнее время.

Чего советуют ожидать в 2025 году аналитики

Год, обещающий чрезвычайную степень изменений и неопределенности, предупреждают авторы материала. Поделиться

2025 год

Политика: в частности, аналитики отмечают, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США повлияет на все актуальные вопросы, от темы иммиграции, до сфер экономики, политики и обороны.

Так, авторы материала предупреждают, что политика Трампа "Америка превыше всего" может заставить как партнеров, так и соперников США поставить под сомнение прочность созданных Вашингтоном альянсов и привести к геополитическим перегруппировкам, усилению напряженности и даже распространению ядерного оружия.

Кроме этого в 2024 году во многих странах мира руководящие партии проиграли на парламентских выборах, поэтому избиратели в 2025 году будут ожидать выполнения обещаний победивших политиков и партий.

Аналитики также предполагают, что Трамп по возвращении в Белый дом может попытаться принудить Украину к переговорам с Россией по завершению развязанной Кремлем преступной войны, что может также повлиять на решение Израиля по расширению военных действий в секторе Газа и на территории Ливана.

Альянс Китая, России, Ирана и КНДР в следующем году продолжит провоцировать нестабильность и создавать угрозы для цивилизованного мира.

Экономика: Ожидается, что Трамп спровоцирует новую торговую войну с Китаем после введения новых тарифов на товары из КНР.

Со своей стороны, китайские компании будут расширять свою деятельность в мире на фоне внедрения Трампом новых торговых ограничений.

В настоящее время Китай также захватил лидерство в производстве источников использования возобновляемой энергетики.

Мировая экономика в это время отмечает победу над инфляцией. Однако сейчас ведущие страны имеют новый вызов в виде уменьшения бюджетных дефицитов за счет повышения налогов, сокращения расходов или ускорения роста.

В Америке политика Трампа усугубит ситуацию: высокие тарифы на импорт могут препятствовать росту и снова разжечь инфляцию.

Технологии: ожидается продолжение безумного развития систем искусственного интеллекта. В мире уже вкладывают в их развитие более 1 трлн долларов.

Однако подавляющее большинство компаний и предпринимателей только начинают осваивать возможности ИИ. Вопрос состоит в том, хватит ли у инвесторов терпения дождаться, когда искусственный интеллект выйдет на действительно высокий и общедоступный уровень.

Мир становится все более изолированным и нестабильным.

Путешествия: аналитики ожидают в следующем году проблемы для туристов, поскольку вооруженные конфликты и нестабильность охватывают все большее число стран, а другие страны вводят новые правила авиаперелетов и посещения туристических мест.

Реакция на "чрезмерный туризм" ослабит в 2025 году, но ограничения, введенные многими городами, от Амстердама до Венеции останутся.

В издании добавляют, что учитывая прошлый и нынешний год, в следующем действительно следует ожидать немыслимого.