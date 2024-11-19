Журналисты и аналитики журнала The Economist предупреждают, что 2025 может стать самым предсказуемым за все последнее время.
Главные тезисы
- 2025 год может стать временем неопределенности и изменений, влияние победы Трампа на выборах в США будет значительным.
- Ожидается новая торговая война между США и Китаем, интенсивное развитие искусственного интеллекта и увеличение нестабильности в мире.
- Политика Трампа может привести к геополитическим перегруппировкам, а экономика столкнется с вызовами уменьшения бюджетных дефицитов и повышения налогов.
- Быстрое развитие искусственного интеллекта, создание технологических инноваций и проблемы в сфере путешествий будут характерны для 2025 года.
- В следующем году туристы могут столкнуться с проблемами из-за конфликтов и новых ограничений безопасности при путешествиях.
Чего советуют ожидать в 2025 году аналитики
Политика: в частности, аналитики отмечают, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США повлияет на все актуальные вопросы, от темы иммиграции, до сфер экономики, политики и обороны.
Так, авторы материала предупреждают, что политика Трампа "Америка превыше всего" может заставить как партнеров, так и соперников США поставить под сомнение прочность созданных Вашингтоном альянсов и привести к геополитическим перегруппировкам, усилению напряженности и даже распространению ядерного оружия.
Кроме этого в 2024 году во многих странах мира руководящие партии проиграли на парламентских выборах, поэтому избиратели в 2025 году будут ожидать выполнения обещаний победивших политиков и партий.
Аналитики также предполагают, что Трамп по возвращении в Белый дом может попытаться принудить Украину к переговорам с Россией по завершению развязанной Кремлем преступной войны, что может также повлиять на решение Израиля по расширению военных действий в секторе Газа и на территории Ливана.
Альянс Китая, России, Ирана и КНДР в следующем году продолжит провоцировать нестабильность и создавать угрозы для цивилизованного мира.
Экономика: Ожидается, что Трамп спровоцирует новую торговую войну с Китаем после введения новых тарифов на товары из КНР.
Со своей стороны, китайские компании будут расширять свою деятельность в мире на фоне внедрения Трампом новых торговых ограничений.
В настоящее время Китай также захватил лидерство в производстве источников использования возобновляемой энергетики.
Мировая экономика в это время отмечает победу над инфляцией. Однако сейчас ведущие страны имеют новый вызов в виде уменьшения бюджетных дефицитов за счет повышения налогов, сокращения расходов или ускорения роста.
В Америке политика Трампа усугубит ситуацию: высокие тарифы на импорт могут препятствовать росту и снова разжечь инфляцию.
Технологии: ожидается продолжение безумного развития систем искусственного интеллекта. В мире уже вкладывают в их развитие более 1 трлн долларов.
Однако подавляющее большинство компаний и предпринимателей только начинают осваивать возможности ИИ. Вопрос состоит в том, хватит ли у инвесторов терпения дождаться, когда искусственный интеллект выйдет на действительно высокий и общедоступный уровень.
Мир становится все более изолированным и нестабильным.
Путешествия: аналитики ожидают в следующем году проблемы для туристов, поскольку вооруженные конфликты и нестабильность охватывают все большее число стран, а другие страны вводят новые правила авиаперелетов и посещения туристических мест.
Реакция на "чрезмерный туризм" ослабит в 2025 году, но ограничения, введенные многими городами, от Амстердама до Венеции останутся.
В издании добавляют, что учитывая прошлый и нынешний год, в следующем действительно следует ожидать немыслимого.
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