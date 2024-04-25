Чому Україна втратила Авдіївку — у Білому домі назвали реальну причину

Бійці ЗСУ не змогли захистити частину територій на сході України, насамперед Авдіївку, через гальмування зі схваленням допомоги з боку США. Це визнав радник президента Штатів з національної безпеки Джейк Салліван.
Україна втратила території через ситуацію в США
Представник команди Джо Байдена звертає увагу на те, що наслідки затримки для України були вкрай відчутними.
За його словами, на процес схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, офіційний Вашингтон витратив “занадто багато часу”.
Джейк Салліван вважає, що новий американський пакет військової допомоги у розмірі 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України".
Попри це, ЗСУ досі знаходяться під жорстким тиском на фронті.
На думку представника Білого дому, армія РФ все ще має шанс захопити незначну частину територій України, зокрема й Часів Яр.
США оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 1 млрд дол:
До нього, зокрема, увійшли:
ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
стрілецька зброю та боєприпаси неї;
ракети для HIMARS;
155-мм артилерійські снаряди, зокрема з фугасною речовиною;
артилерійські снаряди калібру 105-мм;
БМП Bradley;
бронеавтомобілі HMMWV;
протитанкові ракети TOW;
протитанкові системи Javelin і AT-4;
високоточні авіаційні боєприпаси тощо.
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