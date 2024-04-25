Почему Украина потеряла Авдеевку — в Белом доме назвали реальную причину

Бойцы ВСУ не смогли защитить часть территорий на востоке Украины, прежде всего Авдеевку, из-за задержки с одобрением помощи со стороны США. Этот факт признал советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Украина потеряла свои территории из-за ситуации в США
Представитель команды Джо Байдена обращает внимание на то, что последствия задержки для Украины были крайне ощутимы.
По его словам, на процесс одобрения дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, официальный Вашингтон потратил слишком много времени.
Джейк Салливан считает, что новый американский пакет военной помощи в размере 1 миллиарда долларов "является прекрасной новостью для Украины".
Несмотря на это, ВСУ все еще находятся под жестким давлением на фронте.
По мнению представителя Белого дома, у армии РФ все еще есть шанс захватить незначительную часть территорий Украины, в том числе и Часов Яр.
США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд долл
В него, в частности, вошли:
ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;
стрелковое оружие и боеприпасы;
ракеты для HIMARS;
155-мм артиллерийские снаряды, в том числе с фугасным веществом;
артиллерийские снаряды калибра 105-мм;
БМП Bradley;
бронеавтомобили HMMWV;
противотанковые ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы и т.д.
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