Бойцы ВСУ не смогли защитить часть территорий на востоке Украины, прежде всего Авдеевку, из-за задержки с одобрением помощи со стороны США. Этот факт признал советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украина потеряла свои территории из-за ситуации в США

Представитель команды Джо Байдена обращает внимание на то, что последствия задержки для Украины были крайне ощутимы.

За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, что привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки. Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

По его словам, на процесс одобрения дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, официальный Вашингтон потратил слишком много времени.

Джейк Салливан считает, что новый американский пакет военной помощи в размере 1 миллиарда долларов "является прекрасной новостью для Украины".

Несмотря на это, ВСУ все еще находятся под жестким давлением на фронте.

По мнению представителя Белого дома, у армии РФ все еще есть шанс захватить незначительную часть территорий Украины, в том числе и Часов Яр.

Факт заключается в том, что у нас уйдет время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования, — заявил Джейк Салливан. Поделиться

США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд долл

В него, в частности, вошли: