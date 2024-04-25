Почему Украина потеряла Авдеевку — в Белом доме назвали реальную причину
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Украина потеряла Авдеевку — в Белом доме назвали реальную причину

The White House
Джейк Салливан
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Бойцы ВСУ не смогли защитить часть территорий на востоке Украины, прежде всего Авдеевку, из-за задержки с одобрением помощи со стороны США. Этот факт признал советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украина потеряла свои территории из-за ситуации в США

Представитель команды Джо Байдена обращает внимание на то, что последствия задержки для Украины были крайне ощутимы.

За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, что привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности

По его словам, на процесс одобрения дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, официальный Вашингтон потратил слишком много времени.

Джейк Салливан считает, что новый американский пакет военной помощи в размере 1 миллиарда долларов "является прекрасной новостью для Украины".

Несмотря на это, ВСУ все еще находятся под жестким давлением на фронте.

По мнению представителя Белого дома, у армии РФ все еще есть шанс захватить незначительную часть территорий Украины, в том числе и Часов Яр.

Факт заключается в том, что у нас уйдет время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования, — заявил Джейк Салливан.

США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд долл

В него, в частности, вошли:

  • ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;

  • стрелковое оружие и боеприпасы;

  • ракеты для HIMARS;

  • 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе с фугасным веществом;

  • артиллерийские снаряды калибра 105-мм;

  • БМП Bradley;

  • бронеавтомобили HMMWV;

  • противотанковые ракеты TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • высокоточные авиационные боеприпасы и т.д.

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