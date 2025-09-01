CСО знищили радіолокаційну станцію армії РФ в окупованому Криму

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300 на військовому аеродромі у кримських Саках.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну операцію у Криму, знищивши радіолокаційну станцію російської армії.
- Спеціальні дії виконувалися на території тимчасово окупованого Криму, що свідчить про високий рівень підготовки українських військових.
CСО знищили РЛС до С-300 у Саках
Про це повідомило командування ССО.
Вночі 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій провели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.
