CСО знищили радіолокаційну станцію армії РФ в окупованому Криму
Категорія
Події
Дата публікації

CСО знищили радіолокаційну станцію армії РФ в окупованому Криму

ССО
РЛС

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300 на військовому аеродромі у кримських Саках.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну операцію у Криму, знищивши радіолокаційну станцію російської армії.
  • Спеціальні дії виконувалися на території тимчасово окупованого Криму, що свідчить про високий рівень підготовки українських військових.

CСО знищили РЛС до С-300 у Саках

Про це повідомило командування ССО.

Вночі 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій провели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.

У результаті була знищена РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в Саках.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ССО знищили російську ДРГ на північному кордоні України — відео
ССО
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО влаштували потужний наліт на солдатів РФ — відео
ССО
Що відомо про новий успіх ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО показали знищення авто російського генерала на Курщині
ССО
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?