CСО уничтожили радиолокационную станцию армии РФ в оккупированном Крыму

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию в комплекс С-300 на военном аэродроме в крымских Саках.
Главные тезисы
- Силы специальных операций Украины уничтожили радиолокационную станцию в комплексе С-300 на военном аэродроме в оккупированном Крыму.
- Успешная операция в Крыму свидетельствует о высоком уровне подготовки украинских военных.
CСО уничтожили РЛС до С-300 в Саках
Об этом сообщило командование ССО.
Ночью 30 августа подразделения Сил специальных операций совершили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-