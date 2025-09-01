CСО уничтожили радиолокационную станцию армии РФ в оккупированном Крыму
CСО уничтожили радиолокационную станцию армии РФ в оккупированном Крыму

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию в комплекс С-300 на военном аэродроме в крымских Саках.

  • Силы специальных операций Украины уничтожили радиолокационную станцию в комплексе С-300 на военном аэродроме в оккупированном Крыму.
  • Успешная операция в Крыму свидетельствует о высоком уровне подготовки украинских военных.

CСО уничтожили РЛС до С-300 в Саках

Об этом сообщило командование ССО.

Ночью 30 августа подразделения Сил специальных операций совершили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате была уничтожена РЛС в комплекс С-300 на военном аэродроме в Саках.

