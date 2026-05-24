Cтрілянина біля Білого дому — з'явилася перша реакція Трампа

Американський лідер Дональд Трамп публічно висловив вдячність правоохоронцям за реакцію на стрілянину поблизу Білого дому, під час якої було оперативно ліквідовано озброєного нападника.

Президент США висловив захоплення спритністю та хоробрістю офіцерів Секретної служби та інших правоохоронних органів.

Що важливо розуміти, вони зупинили стрілянину поблизу Білого дому, застреливши нападника.

Згідно з даними Дональда Трампа, стрілець нібито мав кримінальне минуле, а також "був одержимий найдорожчою для країни спорудою".

На тлі останніх подій американський лідер вирішив нагадати про стрілянину 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де він перебував разом з першою леді Меланією Трамп та членами своєї команди.

Дональд Трамп вважає, що просто зараз вкрай важливо добудувати "захищену бальну залу" у Білому домі.