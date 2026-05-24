Стрельба возле Белого дома — появилась первая реакция Трампа

Американский лидер Дональд Трамп публично выразил благодарность правоохранителям за реакцию на стрельбу вблизи Белого дома, во время которой был оперативно ликвидирован вооруженный нападающий.
Главные тезисы
- У нападающего, как утверждает Трамп, криминальное прошлое и был одержим Белым домом.
- Он указал на необходимость усилить охрану этого объекта.
Трамп обрадовался, что нападавшего ликвидировали
Президент США выразил восхищение ловкостью и храбростью офицеров Секретной службы и других правоохранительных органов.
Что важно понимать, они остановили стрельбу у Белого дома, застрелив нападающего.
Согласно данным Дональда Трампа, стрелок якобы имел криминальное прошлое, а также "был одержим самым дорогим для страны сооружением".
На фоне последних событий американский лидер решил напомнить о стрельбе 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в гостинице, где он находился вместе с первой леди Меланией Трамп и членами своей команды.
Дональд Трамп считает, что прямо сейчас крайне важно достроить "защищенный бальный зал" в Белом доме.
