Стрельба возле Белого дома — появилась первая реакция Трампа

Американский лидер Дональд Трамп публично выразил благодарность правоохранителям за реакцию на стрельбу вблизи Белого дома, во время которой был оперативно ликвидирован вооруженный нападающий.

Трамп обрадовался, что нападавшего ликвидировали

Президент США выразил восхищение ловкостью и храбростью офицеров Секретной службы и других правоохранительных органов.

Что важно понимать, они остановили стрельбу у Белого дома, застрелив нападающего.

Согласно данным Дональда Трампа, стрелок якобы имел криминальное прошлое, а также "был одержим самым дорогим для страны сооружением".

На фоне последних событий американский лидер решил напомнить о стрельбе 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в гостинице, где он находился вместе с первой леди Меланией Трамп и членами своей команды.

Дональд Трамп считает, что прямо сейчас крайне важно достроить "защищенный бальный зал" в Белом доме.