Данія анонсувала масштабні інвестиції в оборонну промисловість України

Данія посилить підтримку України на тлі війни з РФ

Міноборони Данії звертає увагу на те, що українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку офіційного Копенгагена.

Що важливо розуміти, з цією метою Данія буде використовувати доходи від заморожених російських активів.

За словами глави оборонного відомства Трельса Лунда Поульсена, разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним вони уже підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит, — підкреслив міністр. Поширити

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Що наразі відомо про деталі угоди

Згідно з останніми даними, придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі.

Окрім того, наголошується, що ще 2,9 млрд данських крон буде взято з заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені Європейського Союзу.

За словами міністра оборони країни, Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо українській оборонній промисловості.

Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит, — підсумував Троелс Лунд Поульсен. Поширити

Цю угоду також прокоментував глава Міноборони України Рустем Умєров.

Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів. Данія виділяє 175 млн євро, а ще 400 млн буде залучено з надприбутків заморожених російських активів. Ця співпраця вже приносить результати — до лав ЗСУ надійшли 18 САУ “Богдана”, вироблених за фінансової підтримки Данії. Рустем Умєров Глава Міноборони України