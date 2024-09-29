Данія анонсувала масштабні інвестиції в оборонну промисловість України

Влада Данії має намір інвестувати в українську оборонну промисловість 4,2 млрд данських крон (628 млн дол - ред.).
Головні тези:
- Данія продовжує активно та потужно підтримувати український народ.
- Інвестиції спрямовані на розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів, підвищуючи виробничі можливості країни.
- Ці інвестиції дозволять українським підприємствам виробляти сучасну зброю, що відповідає потребам національної оборони.
Данія посилить підтримку України на тлі війни з РФ
Міноборони Данії звертає увагу на те, що українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку офіційного Копенгагена.
Що важливо розуміти, з цією метою Данія буде використовувати доходи від заморожених російських активів.
За словами глави оборонного відомства Трельса Лунда Поульсена, разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним вони уже підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.
Що наразі відомо про деталі угоди
Згідно з останніми даними, придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі.
Окрім того, наголошується, що ще 2,9 млрд данських крон буде взято з заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені Європейського Союзу.
За словами міністра оборони країни, Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо українській оборонній промисловості.
Цю угоду також прокоментував глава Міноборони України Рустем Умєров.
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