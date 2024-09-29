Дания анонсировала масштабные инвестиции в оборонную промышленность Украины

Дания усилит поддержку Украины на фоне войны с РФ

Минобороны Дании обращает внимание на то, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт посредством финансирования со стороны официального Копенгагена.

Что важно понимать, в этих целях Дания будет использовать доходы от замороженных российских активов.

По словам главы оборонного ведомства Трельса Лунда Поульсена, вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным они уже подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.

Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, на которое есть спрос, — подчеркнул министр. Поделиться

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Что известно о деталях соглашения

Согласно последним данным, приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели.

Кроме того, указано, что еще 2,9 млрд датских крон будут взяты из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени Европейского Союза.

По словам министра обороны страны, Дания лидирует, совершая пожертвования вооружений непосредственно украинской оборонной промышленности.

Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом, — подытожил Троэлс Лунд Поульсен. Поделиться

Это соглашение также прокомментировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Это прямой вклад в развитие украинских ударных БПЛА, ракет и противотанковых комплексов. Дания выделяет 175 млн евро, а еще 400 млн будут привлечены из сверхприбылей замороженных российских активов. Это сотрудничество уже приносит результаты — в ряды ВСУ поступило 18 САУ "Богдана", произведенных при финансовой поддержке Дании. Рустем Умеров Глава Минобороны Украины