Дания анонсировала масштабные инвестиции в оборонную промышленность Украины

Власти Дании намерены инвестировать в украинскую оборонную промышленность 4,2 млрд датских крон (628 млн долл. – ред.).
Главные тезисы
- Дания продолжает активно поддерживать украинский народ.
- Инвестиции направлены на развитие украинских ударных БПЛА, ракет и противотанковых комплексов.
- Эти инвестиции позволят украинским предприятиям производить современное оружие, отвечающее потребностям национальной обороны.
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Минобороны Дании обращает внимание на то, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт посредством финансирования со стороны официального Копенгагена.
Что важно понимать, в этих целях Дания будет использовать доходы от замороженных российских активов.
По словам главы оборонного ведомства Трельса Лунда Поульсена, вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным они уже подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.
Что известно о деталях соглашения
Согласно последним данным, приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели.
Кроме того, указано, что еще 2,9 млрд датских крон будут взяты из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени Европейского Союза.
По словам министра обороны страны, Дания лидирует, совершая пожертвования вооружений непосредственно украинской оборонной промышленности.
Это соглашение также прокомментировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
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