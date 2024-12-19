Данія передає новий пакет військової допомоги Україні

В Міноборони Данії оголосили про передачу 23 пакета військової допомоги Україні з метою посилення ППО та бойової авіації.
Головні тези:
- Данія передає 23 пакет військової допомоги Україні для посилення протиповітряної оборони та підтримки бойової авіації.
- Пакет включає фінансовий внесок у розвиток бойової авіації України та передачу бойових машин іншими західними партнерами.
- Наразі однією з найнагальніших потреб України є захист від російських авіаударів, що робить підтримку протиповітряної оборони критично важливою.
Що відомо про передачу Данією 23 пакета військової допомоги Україні
Відомо, що Данія спільно зі Швецією передасть Україні кілька бойових машин піхоти CV90, а також збільшить кількість військових інструкторів та технічного персоналу для розширеної підтримки НАТО України.
Що відомо про надання військової допомоги від інших західних партнерів України
Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 286 млн дол.
До складу пакета входять:
92 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 116 мільйонів доларів) на зміцнення військово-морських сил України. Передбачено надання малих катерів, розвідувальних дронів, надводних безпілотних суден, дронів для пошуку боєприпасів та протимінних апаратів.
68 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 85,5 мільйона доларів) на засоби протиповітряної оборони. Включають радари, наземні засоби для створення приманок, а також системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками.
26 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 32,7 мільйона доларів) будуть спрямовані на підтримку та забезпечення запасними частинами для раніше наданих систем.
39 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 49 мільйонів доларів) виділено на постачання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами, а також на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для підвищення оборонних спроможностей Збройних сил України.
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