Данія передає новий пакет військової допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія передає новий пакет військової допомоги Україні

Міноборони Данії
Прапори Данії та України
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В Міноборони Данії оголосили про передачу 23 пакета військової допомоги Україні з метою посилення ППО та бойової авіації. 

Головні тези:

  • Данія передає 23 пакет військової допомоги Україні для посилення протиповітряної оборони та підтримки бойової авіації.
  • Пакет включає фінансовий внесок у розвиток бойової авіації України та передачу бойових машин іншими західними партнерами.
  • Наразі однією з найнагальніших потреб України є захист від російських авіаударів, що робить підтримку протиповітряної оборони критично важливою.

Що відомо про передачу Данією 23 пакета військової допомоги Україні

Одна з найнагальніших потреб України наразі — це здатність захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми приділяємо пріоритетну увагу більшій підтримці протиповітряної оборони. Крім того, пакет містить фінансовий внесок в експлуатацію потенціалу бойової авіації України, у створенні якого Данія відіграла особливу роль, і пожертвувавши бойові літаки F-16, і підготувавши особовий склад, — підкреслив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Відомо, що Данія спільно зі Швецією передасть Україні кілька бойових машин піхоти CV90, а також збільшить кількість військових інструкторів та технічного персоналу для розширеної підтримки НАТО України.

Данія оголосила про передачу Україні 23 пакета військової допомоги
Прапор Данії

Росія не шкодує засобів у своїй незаконній війні. Це відзначають російські атаки на українську енергетичну систему, спрямовані на тиск на українське населення в холодні зимові місяці. Це нелюдяно. Це робить ще важливішим, щоб Європа і Данія продовжували підтримувати Україну, особливо українську протиповітряну оборону. Ми маємо поставити Україну в найкраще становище, — додав Троельс Лунд Поульсен.

Що відомо про надання військової допомоги від інших західних партнерів України

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 286 млн дол.

До складу пакета входять:

  • 92 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 116 мільйонів доларів) на зміцнення військово-морських сил України. Передбачено надання малих катерів, розвідувальних дронів, надводних безпілотних суден, дронів для пошуку боєприпасів та протимінних апаратів.

  • 68 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 85,5 мільйона доларів) на засоби протиповітряної оборони. Включають радари, наземні засоби для створення приманок, а також системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

  • 26 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 32,7 мільйона доларів) будуть спрямовані на підтримку та забезпечення запасними частинами для раніше наданих систем.

  • 39 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 49 мільйонів доларів) виділено на постачання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами, а також на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для підвищення оборонних спроможностей Збройних сил України.

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