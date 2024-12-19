Данія передає новий пакет військової допомоги Україні

В Міноборони Данії оголосили про передачу 23 пакета військової допомоги Україні з метою посилення ППО та бойової авіації.

Що відомо про передачу Данією 23 пакета військової допомоги Україні

Одна з найнагальніших потреб України наразі — це здатність захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми приділяємо пріоритетну увагу більшій підтримці протиповітряної оборони. Крім того, пакет містить фінансовий внесок в експлуатацію потенціалу бойової авіації України, у створенні якого Данія відіграла особливу роль, і пожертвувавши бойові літаки F-16, і підготувавши особовий склад, — підкреслив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Поширити

Відомо, що Данія спільно зі Швецією передасть Україні кілька бойових машин піхоти CV90, а також збільшить кількість військових інструкторів та технічного персоналу для розширеної підтримки НАТО України.

Прапор Данії

Росія не шкодує засобів у своїй незаконній війні. Це відзначають російські атаки на українську енергетичну систему, спрямовані на тиск на українське населення в холодні зимові місяці. Це нелюдяно. Це робить ще важливішим, щоб Європа і Данія продовжували підтримувати Україну, особливо українську протиповітряну оборону. Ми маємо поставити Україну в найкраще становище, — додав Троельс Лунд Поульсен. Поширити

Що відомо про надання військової допомоги від інших західних партнерів України

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 286 млн дол.

До складу пакета входять: